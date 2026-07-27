Molčan sa po skvelých výkonoch v Rakúsku opäť posunul vyššie. Sinner je naďalej na čele

Slovenský tenista Alex Molčan sa vďaka postupu do štvrťfinále antukového turnaja v Kitzbüheli posunul vo svetovom rebríčku ATP z 81. na 74. miesto.
Na čele nenastali žiadne zmeny. Pozíciu lídra si suverénne udržal dvojnásobný wimbledonský šampión Talian Jannik Sinner.
Na druhej pozícii figuruje Nemec Alexander Zverev a tretí je Španiel Carlos Alcaraz.
Rebríček ATP
/k 27. júlu/:
1.
(1.)
Jannik Sinner
Taliansko
13 450 b
2.
(2.)
Alexander Zverev
Nemecko
8480 b
3.
(3.)
Carlos Alcaraz
Španielsko
8160 b
4.
(4.)
Felix Auger-Aliassime
Kanada
4740 b
5.
(7.)
Novak Djokovič
Srbsko
3760 b
6.
(5.)
Alex de Minaur
Austrália
3660 b
7.
(8.)
Daniil Medvedev
Rusko
3620 b
8.
(6.)
Ben Shelton
USA
3580 b
9.
(9.)
Flavio Cobolli
Taliansko
3420 b
10.
(10.)
Taylor Fritz
USA
3300 b
74.
(81.)
Alex Molčan
Slovensko
793 b