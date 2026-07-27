    Molčan sa po skvelých výkonoch v Rakúsku opäť posunul vyššie. Sinner je naďalej na čele

    Slovenský tenista Alex Molčan.
    Slovenský tenista Alex Molčan. (Autor: TASR)
    TASR|27. júl 2026 o 15:09
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    Na druhej pozícii figuruje Nemec Zverev a tretí je Španiel Alcaraz.

    Slovenský tenista Alex Molčan sa vďaka postupu do štvrťfinále antukového turnaja v Kitzbüheli posunul vo svetovom rebríčku ATP z 81. na 74. miesto.

    Na čele nenastali žiadne zmeny. Pozíciu lídra si suverénne udržal dvojnásobný wimbledonský šampión Talian Jannik Sinner.

    Na druhej pozícii figuruje Nemec Alexander Zverev a tretí je Španiel Carlos Alcaraz.

    Rebríček ATP

    /k 27. júlu/:

    1.

    (1.)

    Jannik Sinner

    Taliansko

    13 450 b

    2.

    (2.)

    Alexander Zverev

    Nemecko

    8480 b

    3.

    (3.)

    Carlos Alcaraz

    Španielsko

    8160 b

    4.

    (4.)

    Felix Auger-Aliassime

    Kanada

    4740 b

    5.

    (7.)

    Novak Djokovič

    Srbsko

    3760 b

    6.

    (5.)

    Alex de Minaur

    Austrália

    3660 b

    7.

    (8.)

    Daniil Medvedev

    Rusko

    3620 b

    8.

    (6.)

    Ben Shelton

    USA

    3580 b

    9.

    (9.)

    Flavio Cobolli

    Taliansko

    3420 b

    10.

    (10.)

    Taylor Fritz

    USA

    3300 b

    74.

    (81.)

    Alex Molčan

    Slovensko

    793 b

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    Domov»Tenis»Molčan sa po skvelých výkonoch v Rakúsku opäť posunul vyššie. Sinner je naďalej na čele