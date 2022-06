Čo mala Serena na tvári? Legenda sa nelúči, no súperky sa jej už neboja

Sedemnásobná wimbledonská šampiónka bude mať čoskoro 41 rokov, takže sa okamžite vynorili špekulácie, či to nebola jej rozlúčka. "Nedokážem na to odpovedať," povedala na otázku, či to bol jej posledný Wimbledon.

Potom však dodala, že by rada hrala na US Open. Je to jej domáci grandslamový turnaj, dosiahla tam v roku 1999 prvé grandslamové víťazstvo.

Prečo má nálepku na tvári?

Fanúšikov nemenej ako jej výkon zaujala nálepka na tvári, s ktorou hrala. S podobnou sa na kurte objavila aj na prípravnom turnaji v Eastbourne, kde hrala s Ons Jabeurovou štvorhru.

Má nejaké zranenie? Prípadne je to módny doplnok? pýtali sa fanúšikovia.