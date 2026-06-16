Návrat legendárneho dua. Sestry Williamsové dostali divokú kartu na Wimbledon

Slávna tenistka Serena Williamsová sa po štyroch rokoch predstaví na Wimbledone. Štyridsaťštyriročná Američanka dostala so sestrou Venus divokú kartu vo štvorhre. Dnes o tom informovali organizátori na svojej internetovej stránke.
Držiteľka 23 grandslamových titulov z dvojhry Williamsová sa vrátila na kurty tento rok v júni na turnaji v londýnskom Queen ´s Clube, kde hrala štvorhru s Kanaďankou Victoriou Mbokovou.
Tento týždeň sa predstaví na ďalšom trávnatom turnaji v Berlíne po boku Karolíny Muchovej. Vo Wimbledone bude hrať s o rok staršou sestrou Venus.
Sestry Williamsové sa vo štvorhre vo Wimbledone predstavia po desiatich rokoch, keď súťaž naposledy v roku 2016 ovládli. Predtým spoločne uspeli v All England Clube vo štvorhre tiež v rokoch 2000, 2002, 2008, 2009 a 2012.
Serena Williamsová odohrala posledné stretnutie na Wimbledone v roku 2022, keď prehrala v prvom kole dvojhry s Francúzkou Harmony Tanovou.
Popri sestrách Williamsových dostali divokú kartu do dvojhier Bulhar Grigor Dimitrov, Švajčiar Stan Wawrinka alebo finalistka tohtoročného Roland Garros Poľka Maja Chvaliňská.