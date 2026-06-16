    Návrat legendárneho dua. Sestry Williamsové dostali divokú kartu na Wimbledon

    Serena a Venus Williamsové
    Serena a Venus Williamsové (Autor: TASR/AP)
    ČTK|16. jún 2026 o 13:16
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    Na trávnatom grandslame sa spolu predstavia po desiatich rokoch.

    Slávna tenistka Serena Williamsová sa po štyroch rokoch predstaví na Wimbledone. Štyridsaťštyriročná Američanka dostala so sestrou Venus divokú kartu vo štvorhre. Dnes o tom informovali organizátori na svojej internetovej stránke.

    Držiteľka 23 grandslamových titulov z dvojhry Williamsová sa vrátila na kurty tento rok v júni na turnaji v londýnskom Queen ´s Clube, kde hrala štvorhru s Kanaďankou Victoriou Mbokovou.

    Tento týždeň sa predstaví na ďalšom trávnatom turnaji v Berlíne po boku Karolíny Muchovej. Vo Wimbledone bude hrať s o rok staršou sestrou Venus.

    Sestry Williamsové sa vo štvorhre vo Wimbledone predstavia po desiatich rokoch, keď súťaž naposledy v roku 2016 ovládli. Predtým spoločne uspeli v All England Clube vo štvorhre tiež v rokoch 2000, 2002, 2008, 2009 a 2012.

    Serena Williamsová odohrala posledné stretnutie na Wimbledone v roku 2022, keď prehrala v prvom kole dvojhry s Francúzkou Harmony Tanovou.

    Popri sestrách Williamsových dostali divokú kartu do dvojhier Bulhar Grigor Dimitrov, Švajčiar Stan Wawrinka alebo finalistka tohtoročného Roland Garros Poľka Maja Chvaliňská.

    Tenis

    Tenis

    Serena a Venus Williamsové
    Serena a Venus Williamsové
    Návrat legendárneho dua. Sestry Williamsové dostali divokú kartu na Wimbledon
    dnes 13:16
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