Patrí k najlepším v sezóne, pred US Open získal Argentínčan ďalší titul

V generálke na grandslamový US Open, ktorý sa na dvorcoch vo Flushing Meadows začína už v pondelok, zdolal Čecha Jiřího Lehečku 6:4, 6:3.

"Tréner mi prízvukoval, aby som zostal sústredený a robil správne veci. Mal som síce zlý štart, no som šťastný za tento výsledok. Teraz mám pár dní na regeneráciu a už premýšľam nad US Open," povedal Baez.

Pridal sa tak k trojici hráčom, ktorí v tomto roku získali aspoň tri tituly - Carlos Alcaraz (6), Daniil Medvedev (5), Novak Djokovič (4).

Pre Lehečku to bolo prvé finále na okruhu ATP: "Dúfam, že ďalší turnaj bude pre mňa o niečo šťastnejší, ale stále to bol dobrý a pozitívny týždeň pred New Yorkom. Odnášam si veľa dobrých spomienok."