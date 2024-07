Oči tenisových fanúšikov už hľadia do Anglicka, kde sa začína Wimbledon. Pre mnohých najprestížnejší tenisový turnaj bude mať aj slovenské zastúpenie.



Anna Karolína Schmiedlová nastúpi proti Ja-fan Wangovej z Číny, s ktorou sa naposledy stretla v úvode februára a podľahla jej 2:0 na sety. 30-ročná Číňanka odohrala v príprave na Wimbledon tri turnaje na tráve, no vo všetkých vypadla už pri svojich úvodných zápasoch. Pre Slovenku to bude vôbec prvý duel v tomto roku na tráve. Naposledy sa predstavila na antukovom turnaji na Makarske, kde vypadla v osemfinále.



Duel sa začína o 15:30 a sprevádzať vás ním bude Tomáš Hládek.