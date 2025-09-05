VIDEO: Obhajkyňa titulu Sabalenková postúpila do finále. Američanke dopriala len prvý set

US Open 2025
Ženy - dvojhra - semifinále:
Aryna Sabalenková (Biel.-1) - Jessica Pegulová (USA-4) 4:6, 6:3, 6:4
NEW YORK. Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková sa stala prvou finalistkou ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.
Obhajkyňa titulu a svetová jednotka zdolala v prvom semifinále štvrtú nasadenú Američanku Jessicu Pegulovú 4:6, 6:3, 6:4.
Sabalenková sa predstaví vo finále vo Flushing Meadows tretíkrát v sérii, Pegulovej sa nepodarilo zopakovať minuloročnú finálovú účasť.
Repríza súboja o titul spred roka trvala dve hodiny a päť minút. V prvom sete Bieloruska prelomila súperke podanie ako prvá a viedla 4:2, no následne prehrala štyri hry za sebou.
VIDEO: Zostrih zápasu Sabalenková - Pegulová
Do druhého setu mala obhajkyňa prvenstva lepší vstup, získala úvodné tri hry, keď vzala protivníčke servis v druhej a jeden brejk jej napokon stačil, aby vyrovnala na 1:1.
Podobné to bolo aj v rozhodujúcom treťom sete. Sabalenková získala hneď v prvom geme podanie súperky, v šiestej hre odvrátila tri brejkbaly, v ôsmej jeden, aby napokon v desiatej premenila svoj tretí mečbal.
Dvadsaťsedemročná Bieloruska sa v prebiehajúcej sezóne predstaví tretíkrát vo finále Grand Slamu, no titul na konte v tomto roku stále nemá.
V Austrálii ju v troch setoch zdolala Madison Keysová, na Roland Garros rovnakým spôsobom ďalšia Američanka Coco Gauffová.
„Veľmi som túžila po ďalšom finále. Ukázať, že som sa poučila a dokážem hrať súboje o titul lepšie. Myslím, že som hrala naozaj výborne, dokázala som sa vyrovnať s tlakom. Som nazaj hrdá na toto víťazstvo,“ uviedla Sobolenková podľa AFP.
Pegulová sa medzi štyri najlepšie na Grand Slame dostala iba druhýkrát v kariére. Tesne po stretnutí nedokázala nájsť odpoveď, prečo na súperku nestačila.
„Hrala som veľmi dobre a podarilo sa mi vyhrať prvý set. Súperka však zvýšila svoju úroveň, veľmi dobre podávala. Tretí set bol úplne vyrovnaný. Takticky som bola na tom lepšie, ako v predchádzajúcich meraniach síl. Myslím, že viem, čo by na ňu mohlo platiť, no predviesť to, to už je iný príbeh.“