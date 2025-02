Cítil sa stratený sám so sebou. Rubľov otvorene prehovoril o psychických problémoch

Na podujatí v Spojených arabských emirátoch síce vypadol už v prvom kole, no predtým triumfoval v katarskej Dauhe.

Svetová deviatka sa pred turnajom v Dubaji otvorila a podelila o to, ako mu bol krajan Marat Safin veľkou oporou.

V úprimnom rozhovore 27-ročný tenista ďalej uviedol, že sa teraz všetko uberá "lepším smerom".

"Bol som akoby v slučke, stratený sám so sebou, niekoľko rokov som nevedel nájsť cestu, nechápal som, čo mám robiť. Znie to trochu dramaticky, ale aký je dôvod alebo zmysel života?" priblížil s tým, že keď sa to deje pár mesiacov, tak má človek akú-takú trpezlivosť.