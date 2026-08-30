VIDEO: Legendu do Siene slávy uviedla slovenská manželka. Federer sa neubránil slzám

Švajčiar Roger Federer sa stal novým členom Medzinárodnej tenisovej siene slávy.
Legendu svetového tenisu uviedla v rámci slávnostnej akcie jeho manželka Mirka, ktorá pochádza zo Slovenska.
Federer sa nezmazateľne zapísal do tenisovej histórie, počas kariéry získal 20 grandslamových titulov a celkovo 103 turnajových triumfov na okruhu ATP.
Svetovou jednotkou bol 310 týždňov, na konte má celkom 1251 víťazstiev.
„Mirka bola tá, ktorá mi ukázala, že sa mám viac koncentrovať na tenis a všetko ostatné si užívať. Je to skvelá matka našich štyroch detí. V mojej kariére som sa snažil ukázať lásku tomuto športu, pretože mi na tom záležalo.
Uvedenie do Medzinárodnej tenisovej siene slávy mi umožnilo obzrieť sa späť, ale aj dopredu,“ citovala 45-ročného Švajčiara agentúra AP.
Federer patrí medzi osmičku hráčov, ktorým sa podarilo skompletizovať tzv. kariérny grandslam (triumf na Australian Open, Roland Garros, Wimbledone a US Open).
„Som šťastný za cestu. Je úžasné vidieť sa na takomto mieste. Byť súčasťou histórie tohto športu znamená pre mňa veľa,“ zhodnotil svoje úspechy na kurtoch. Počas príhovoru sa viackrát neubránil slzám: „Potrebujem vreckovky a okuliare, aby ma teraz ochránili.“
VIDEO: Roger Federer
Federerovi gratulovalo viacero bývalých a súčasných tenistov, najviac však zarezonoval príhovor jeho manželky.
„Každý hovorí o Rogerovej elegancii na kurte. Roky som mala najlepšie miesto. Aj keď som videla viac ako tisícku zápasov, tak vždy ma vedel ohúriť. Najviac ma však zaujali veci mimo tenisu, ide o najoddanejšieho otca. Trofeje a rekordy sú výnimočné, ale je to len časť jeho odkazu,“ konštatovala Federerová.