Opory reprezentácie, brankár z lavičky a slovanisti. Koľko Slovákov hrá Ligu majstrov?

Slovan Bratislava nebude v blížiacej sa sezóne Ligy majstrov jedinou slovenskou stopou v súťaži.
Najprestížnejšiu európsku súťaž si zahrá aj viacero slovenských reprezentantov.
Nechýbajú medzi nimi najväčšie opory národného tímu Dávid Hancko, Stanislav Lobotka a Milan Škriniar.
Pre slovenského diváka tak pôjde o mimoriadne atraktívny ročník Ligy majstrov. Sportnet sa pozrel bližšie na kluby, ktoré sa v súťaži predstavia so slovenskými hráčmi.
Dávid Hancko (Atlético Madrid, Španielsko)
Vo vlaňajšej sezóne delil Atlético Madrid od postupu do finále Ligy majstrov posledný krok. V semifinálovej odvete s londýnskym Arsenalom prehralo o gól (0:1, dvojzápas 1:2).
V dueli na Emirates Stadium sa predstavil aj Dávid Hancko, ktorý patril k najlepším hráčom svojho tímu. Vyhrával súboje a výborne posúval loptu smerom vpred.
Slovenský obranca bol v ročníku 2025/2026 najvyužívanejším hráčom v tíme Diega Simeoneho s viac ako štyritisíc odohranými minútami.
Tréner ho od prvej chvíle považoval za jedného z najspoľahlivejších a najdôležitejších hráčov v obrane. Hancko tento rok sníva o tom, že s Rojiblancos zdvihne nad hlavu nejakú trofej. „Bolo by neuveriteľné niečo vyhrať," tvrdil prednedávnom.
Milan Škriniar (Fenerbahce, Turecko)
Jeho defenzívny kolega z reprezentácie Milan Škriniar počas posledných týždňov opakovane rozprával o cieli dostať sa do hlavnej fázy Ligy majstrov. „Fenerbahce je klub, ktorý si vždy zaslúži byť na vrchole," povedal.
Ich poslednou prekážkou na ceste do Ligy majstrov bol francúzsky Olympique Lyon so slovenským brankárom Dominikom Greifom. Turci túto výzvu zvládli a v Lige majstrov sa predstavia po prvýkrát od roku 2008.
Medzitým sa Fenerbahce predstavilo deväťkrát v Európskej lige a raz v Konferenčnej lige, kde v skupinovej fáze vyzvalo aj Spartak Trnava.
Okrem hráčov Slovana sa v Lige majstrov predstaví šestica Slovákov. Ktorí z nich majú najväčšie skúsenosti s touto súťažou?
Milan Škriniar: 37 zápasov
Dávid Hancko: 31 zápasov
Stanislav Lobotka: 25 zápasov
Ivan Schranz: 3 zápasy
Leo Sauer: 2 zápasy
Ľubomír Belko: 0 zápasov
Milan Škriniar má spomedzi súčasných slovenských futbalistov najbohatšie skúsenosti s Ligou majstrov. V kariére v nej odohral 37 zápasov (31 za Inter Miláno, 6 za Paríž St. Germain). Teraz povedie svoje mužstvo v prestížnej európskej súťaži ako kapitán.
Stanislav Lobotka (Neapol, Taliansko)
Neapol, ktorý v sezóne 2024/2025 ovládol taliansku ligu, bol vlani pravdepodobne najväčším prepadákom Ligy majstrov konečné 30. miesto a iba osem získaných bodov.
„Tím, ktorý mal pred sezónou za cieľ minimálne elitnú osmičku či bezproblémovo sa dostať do play off, sa ocitol v hlbokej kríze a prežíva trpké európske obdobie," písali talianske médiá.
Neapol toto leto prevzal tréner Massimiliano Allegri, ktorý otvorene povedal, že v Lige majstrov je postup z ligovej fázy povinnosťou.
„Je radosť pracovať s Allegrim," priznal počas leta Lobotka pre taliansky Sky Sports.
Slovenskému stredopoliarovi o rok vyprší zmluva, čo znamená, že v zimnom prestupovom období môže jednať s inými klubmi o novej zmluve.
Súčasťou predošlej dohody však bola opcia na predĺženie súčasného kontraktu, ktorú môže klub aktivovať. „Končiaca sa zmluva? Na to nemyslím. Som tu spokojný," ozrejmil Lobotka.
Leo Sauer (Stuttgart, Nemecko)
Najväčší slovenský futbalový talent súčasnosti Leo Sauer spravil počas leta kariérny krok vpred. Zahrá si v jednej z piatich najlepších ligových súťaží na svete. Upísal sa nemeckému Stuttgartu.
Tréner Sebastian Hoeness rád pracuje s mladými hráčmi. Sauer navyše pasuje do jeho herného štýlu. Podľa nemeckých médií sa koučovi zapáčila jeho schopnosť presadzovať sa v situáciách jeden na jeden a rýchlo vyvážať loptu smerom vpred.
Na svoju premiéru v novom drese si však ešte musí počkať. Stuttgart privíta v piatok večer (28.8.) majstra Bayern Mníchov v úvodnom bundesligovom kole.
„Leo spravil dobrý pokrok, ale stále nie je úplne pripravený. Na Mníchov to ešte nebude stačiť,“ vysvetlil tréner Hoeness počas stredajšej tlačovej konferencie.
Ivan Schranz (Slavia Praha, Česko)
Zatiaľ čo Sauera čaká nová výzva, Ivan Schranz odštartoval už svoju šiestu sezóne v pražskej Slavii.
Patrí k najstarším hráčom v zostave Slavie (32 rokov), pričom bol po nedávnej ligovej remíze s Libercom (1:1) terčom kritiky.
„Na ihrisko mal za vyrovnaného stavu priniesť cenné skúsenosti. Avšak prepadal predovšetkým v osobných súbojoch a smerom dopredu "zošívaný tiež príliš nepomohol. Zaujímavé bude sledovať, či slovenský univerzál dostane šancu v ďalších dueloch," písali české médiá.
Schranz vlani nastúpil do troch zápasov Ligy majstrov. Predtým sa predstavil v dohromady deviatich zápasoch Európskej ligy, v ktorých skóroval štyrikrát.
V tejto sezóne prekoná hranicu dvesto odohraných zápasov v českej najvyššej súťaži, v ktorej má bilanciu 48 gólov a 21 asistencií.
Ľubomír Belko (Viking FK, Nórsko)
Ešte viac ako Slováci si budú Ligu majstrov vychutnávať Nóri. Tí v nej totiž majú dvojnásobné klubové zastúpenie – Bodo/Glimt a Viking, ktorý sa do najprestížnejšej klubovej súťaže v Európe kvalifikoval po prvýkrát v klubovej histórii.
Ako šampión vlaňajšieho roka v Nórsku prešiel v play off cez Dinamo Záhreb. Dvojzápas sledoval z lavičky Ľubomír Belko.
Ten sa vo februári tohto roka sa sťahoval na sever Európy. Žilina mala za 24-ročného brankára zinkasovať milión eur.
Nórsky klub ho prezentoval ako posilu s potenciálom na pozíciu jednotky. Od svojho príchodu do Stavangeru odchytal jedenásť súťažných zápasov. Dostával striedavé príležitosti so skúseným 35-ročným nórskym gólmanom Arildom Ostbom.
Ten je však v tejto chvíli zrejme nespornou jednotkou medzi tromi žrďami. Nórske médiá už vo februári 2026 písali, že vzhľadom na výkony Ostboma je nemožné ho odsunúť z pozície jednotky.
A čo slovanisti?
Keď Slovan pred dvomi rokmi postúpil do Ligy majstrov, v ligovej fáze bol najvyužívanejším hráčom brankár Dominik Takáč (720 minút). Spomedzi jeho krajanov odohrali najviac minút Dávid Strelec (674 minút) a Nino Marcelli (330 minút).
Príležitosti dostávali aj bývalí reprezentanti Juraj Kucka (251 minút), Róbert Mak (200 minút) a Vladimír Weiss junior (145 minút).
Najväčší priestor dostane zrejme Dominik Takáč, jednotka v bráne belasých. Pevné miesto v základnej zostave má aj stredopoliar Peter Pokorný.
V útoku by mal spomedzi slovenských hráčov dostať najväčší priestor Nino Marcelli.
V dueloch sa však pravdepodobne predstavia aj ďalší slovenskí hráči – Roman Čerepkai, Artur Gajdoš či Alexej Maroš.