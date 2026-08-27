Nový slovanista očaril svet. Otvára sa mu cesta, ktorá sa doteraz zdala nemožná

Ak by už teraz tréner Yaya Touré so Slovanom nič ďalšie nedokázal, jeho angažmán sa oplatil. Postup do hlavnej fázy Ligy majstrov je pre slovenského majstra obrovskou vecou. A to nielen z finančného hľadiska.
Touré navyše okamžite zaujal svojou prirodzenou autoritou a osobnosťou. Rýchlo si získal hráčov aj fanúšikov Slovana. A jeho úspech už dávno nie je iba slovenským príbehom.
Stal sa prvým africkým trénerom, ktorý priviedol tím do hlavnej fázy Ligy majstrov. Správa o jeho úspechu so Slovanom sa dostala do celého sveta a nepochybne vzbudila pozornosť. Touré sa dostal do povedomia aj ako tréner.
Toto nemusí byť vrchol jeho príbehu, ale iba začiatok niečoho oveľa väčšieho.
Ak Touré v Lige majstrov chytí nejaké body, Slovan ho dlho neudrží. Začne byť zaujímavý pre veľké kluby a môže dostať ponuku, ktorá sa jednoducho odmieta ťažko.
To nie je fantázia. Je to logický dôsledok toho, čo sa za posledné mesiace udialo.
Svetový hráč, ktorý začína od nuly
Také svetové meno na lavičke Slovana ešte nepôsobilo. Žiadny tréner v histórii klubu nemal za sebou taký úspešný futbalový životopis.
A zároveň je v tom celá irónia Tourého príbehu. To všetko sa totiž týka predovšetkým jeho hráčskej kariéry.
Na poste defenzívneho stredopoliara patril svojho času medzi najlepších futbalistov planéty. V najslávnejšej ére Barcelony kryl chrbát Lionelovi Messimu a v roku 2009 s katalánskym veľkoklubom vyhral všetko, čo sa dalo. Šesť veľkých trofejí.
Vo finále Ligy majstrov Barcelona zdolala Manchester United 2:0. Mnohí považujú vtedajší tím vedený Pepom Guardiolom za jeden z najlepších v dejinách.
Neskôr sa Touré stal jednou z hlavných postáv vzostupu Manchestru City. Vyhral s ním trikrát Premier League. Za reprezentáciu Pobrežia Slonoviny odohral viac ako sto zápasov a získal Africký pohár národov, africkú obdobu majstrovstiev Európy.
Je štvornásobným Futbalistom roka v Afrike.
Ešte pred pár týždňami nemal ako hlavný tréner ani jeden súťažný zápas. Dnes je šéfom realizačného tímu Slovana, ktorý priviedol do najprestížnejšej klubovej súťaže na svete – Ligy majstrov.
VIDEO: Zostrih zápasu NK Celje - ŠK Slovan Bratislava
Zo Slovana už viedla cesta do Barcelony
V roku 1942 odštartoval trénerskú kariéru v bratislavskom Slovane Ferdinand Daučík. Postupne sa dostal až do slávnej Barcelony, kde vyhral dva tituly a vytvoril jeden z najlepších tímov sveta.
V Španielsku si urobil obrovské meno. Dlho sa zdalo takmer utópiou, že by tréner pôsobiaci v Slovane mohol následne preraziť a dostať sa do svetového veľkoklubu. Výraznou výnimkou bol práve Daučík.
Potom tu bol Jozef Vengloš. Aj on prešiel Slovanom a neskôr sa stal prvým trénerom, ktorý viedol klub z Premier League, keď prevzal Aston Villu, neskôr Celtic Glasgow. Tieto dva prípady si však z minulého storočia.
V ére samostatnosti viedlo Slovan približne tridsať trénerov. Sedem počas pontifikátu Kmotríkovcov. Ani jeden však nemal reálnu šancu, že by sa z neho neskôr stal tréner svetového veľkoklubu.
Touré je prvý, pri ktorom sa o tom dá hovoriť úplne vážne.
Má totiž niečo, čo predchádzajúci tréneri nemali. Je svetovou futbalovou značkou ešte skôr, než začal budovať trénerské meno.
Ovláda jazyky, pozná veľký futbal zvnútra a viedol ho trebárs Guardiola.
Kmotríkovi vyšiel risk
Generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík mladší veľmi stál o Tourého. Vybral si ho napriek tomu, že predtým neviedol žiadny tím ako hlavný tréner.
V Slovane zažíva premiéru.
Touré je prvým víťazom Ligy majstrov, ktorý vedie slovenský klub. Zároveň je prvým trénerom pôvodom z Afriky a prvým trénerom tmavej pleti v histórii klubu.
S belasými podpísal trojročný kontrakt. Nie je verejne známe, či obsahuje výkupnú klauzulu, za ktorú by ho mohol prípadný záujemca vykúpiť.
Kmotrík tvrdil, že sa s Tourém dohodol na plate extrémne rýchlo a že mu o peniaze nešlo.
„Mojím cieľom bolo priniesť človeka a osobnosť, ktorá zažila ten najväčší svetový futbal. A zároveň má obrovskú motiváciu preraziť aj ako tréner,“ vyhlásil pre klubový web.
Jeden z pätnástich
Po postupe do LM sa šéf Slovana pochválil na svojom Instagrame, že počas jeho éry vo funkcii manažéra Slovana získal klub sedem titulov a dvakrát postúpil do hlavnej fázy Ligy majstrov.
Ešte predtým opísal, ako naňho Touré zapôsobil počas výberového procesu.
„S Yayom Tourém som absolvoval viaceré osobné stretnutia. Všetko sa však začalo prvým videorozhovorom, kde na mňa urobil úžasný dojem. Bol natoľko silný, že pre ďalších kandidátov bolo veľmi náročné, aby ho prekonali. Hneď som z neho cítil, že sme naladení na rovnakej vlne a zdieľame podobné nastavenie o tom, ako byť úspešní,“ dodal Kmotrík.
Na začiatku bolo v hre asi pätnásť mien, ktoré si klub vytypoval ešte pred koncom sezóny. Výber sa postupne zužoval – najprv na desiatku kandidátov, potom na osem a napokon na finálnu päticu, ktorú vedenie klubu už aj verejne prezentovalo. V poslednom týždni sa rozhodovalo medzi dvoma hlavnými finalistami.
Kmotríkovi vyšiel ťah.
VIDEO: Yaya Touré
Touré sa nebojí riskovať
Na ihrisku však nerozhoduje životopis. Slovan pod jeho vedením odohral v tejto sezóne desať zápasov a ani raz neprehral. Všetkých päť zápasov na súperovej pôde vyhral, z toho tri v európskych pohároch.
Touré sa nebojí riskovať. Posiela do hry hráčov, ktorí ešte nemôžu byť dokonale zohraní s tímom, a výrazne rotuje zostavou.
Suleiman Camara bol v Slovane iba pár hodín a rozhodol zápas vo Švédsku. Následne dal gól aj doma proti Mjällby.
Roman Čerepkai skóroval proti Celje, hoci predtým v A-mužstve Slovana neodohral ani minútu. Cristian Martínez, ktorý dal víťazný gól proti Celje, bol do tímu zaradený okamžite.
A potom je tu ešte jedna vec. Touré dokáže oddeliť európsky a ligový futbal. V Niké lige hráva v základnej zostave takmer úplne iný tím.
Weissov podiel na úspechu
Zatiaľ mu to vychádza. Aj Vladimír Weiss mal pred dvoma rokmi famózny štart, keď Slovan neprehral dvanásť zápasov za sebou a postúpil do hlavnej fázy Ligy majstrov. Na to netreba zabúdať. Rovnako ako na skutočnosť, že práve Weiss vybudoval pozíciu, vďaka ktorej bol Slovan vo všetkých troch predkolách nasadený.
Teraz však prišla chvíľa Tourého.
Africký tréner tvrdí, že pracuje nonstop a ešte nemal čas spoznať Bratislavu ako mesto. Jeho slová na tlačovej konferencii po postupe sú príznačné.
„Chcete, aby som sa usmieval ako blázon? Niektorí to už dokázali pred dvoma rokmi a teraz je fantastické, že si to môžu zopakovať. Viem, že si mnohí na Slovensku myslíte, že nie som spokojný, ale opak je pravdou.“
Jeho cena šla hore
„Som šťastný, len to na mne možno nie je vidieť. V tejto chvíli však premýšľam stále rovnako ako počas hráčskej kariéry. Sústreďujem sa na to, čo príde ďalej,“ povedal Touré.
Tá posledná veta ho vystihuje. On už premýšľa o tom, čo príde ďalej. A možno by mali aj v Slovane.
Pretože ak v Lige majstrov Slovan aspoň trošku zaujme, jeho cena na trénerskom trhu môže výrazne narásť. Už nebude iba slávnym bývalým futbalistom.
Bude trénerom, ktorý pri svojom debute priviedol klub do Ligy majstrov a potom v nej dokázal konkurovať súperom.
Vtedy sa môže stať, že Slovan bude musieť hľadať niekoho iného. Veľký klub môže prísť s ponukou, ktorá bude pre Tourého ďalším logickým krokom. A prečo by ju mal odmietnuť?
Ak mohol viesť SSC Neapol Francesco Calzona, ktorý predtým nebol na klubovej scéne hlavným trénerom a nemal žiadnu hráčsku kariéru, prečo by to nemohol dokázať Touré?
Zatiaľ má Slovan dôvod byť spokojný
Slovan získal trénera, ktorý mal obrovské meno, ale nulovú skúsenosť s vedením mužstva ako hlavný kouč.
Bol to risk, ktorý zatiaľ vychádza. Slovan bol vo všetkých troch predkolách nasadený a favoritom. Prvýkrát bol slovenský majster v play-off Ligy majstrov finančne silnejším tímom.
Od Slovana sa postup tak trošku aj očakával. Splniť veľké očakávania však nikdy nie je jednoduché.
Touré to zvládol. A teraz má pred sebou zápasy proti najväčším klubom Európy. Možno práve ony rozhodnú o tom, ako dlho ešte bude Yaya Touré trénerom Slovana.
Ak totiž v Lige majstrov chytí vietor, Bratislava preňho môže byť iba prestupnou stanicou. A to by bol paradoxne jeden z najväčších komplimentov, aký môže Slovan od svojho nového trénera dostať.