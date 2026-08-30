Futbalové prestupy ONLINE: Trojica hráčov chce opustiť Tottenham (30. august)

Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v nedeľu 30. augusta.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - nedeľa, 30. august
10:50 Anglický futbalový klub FC Chelsea angažoval 33-ročného brankára Emiliana Martineza.
Reprezentant Argentíny naposledy pôsobil v Aston Ville a s „The Blues“ podpísal trojročný kontrakt.
Tréner prezradil, že traja hráči chcú odísť
8:33 Tréner anglického futbalového klubu Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi informoval, že trojica Richarlison, Kevin Danso a Pape Matar Sarr chce odísť z tímu.
Všetci traja spomenutí hráči neboli na zápasovej súpiske v sobotňajšom ligovom stretnutí s Newcastlom. Vedenie klubu zatiaľ odmietlo ponuku na hosťovanie Dansa v Sunderlande. Podľa Sky Sports prejavil Juventus Turín záujem o angažovanie Sarra.
„Richarlison, ja neviem. Už veľakrát povedal, že chce odísť. Danso prišiel za mnou pred dvoma dňami s tým, že má záujem ísť niekde inde. To isté platí aj o Pape Sarrovi. Sú to skvelí chalani, ale ak chcú odísť, tak to musí dávať pre klub ekonomický zmysel. My potom nájdeme za nich náhradu,“ povedal De Zerbi na pozápasovej tlačovej konferencii.
Jeho tím nezažíva ideálny štart do nového ročníka Premier League, v priebežnej tabuľke je po dvoch prehrách na poslednej pozícii. Počas leta pritom klub investoval viac ako 350 miliónov eur do posíl, medzi nové tváre sa zaradil aj slovenský brankár Martin Dúbravka.
Po necelom roku a pol v MLS zamieril do poľskej ligy
8:30 Ofenzívny záložník Ondřej Lingr po necelom roku a pol roku skončil v MLS. Z Houstonu dvadsaťsedemročný futbalista zamieril do poľskej ligy a v klube Korona Kielce podpísal zmluvu do júna roku 2029. Korona, momentálne piaty celok Ekstraklasy, o Lingrovom angažmáne informovala na webe.
Dvadsaťpäťnásobný český reprezentant, ktorý za národný tím naposledy nastúpil vlani v októbri v kvalifikácii MS proti Chorvátsku, odišiel do Houstonu zo Slavie v marci 2025. Dostal vtedy kontrakt na tri roky. V MLS nastúpil havířovský rodák do 43 zápasov, strelil tri góly a u piatich si pripísal asistenciu.
V poslednom čase už Lingr nebol pri stretnutiach texaského celku ani na lavičke. V Korone sa stretne aj s iným českým záložníkom Patrikom Hellebrandom.
"Keď som prvýkrát počul o záujme Korony, bol som prekvapený, ale zároveň veľmi šťastný, pretože Korona vynaložila obrovské nasadenie, čo pre mňa bolo veľmi dôležité. Naozaj chceli, aby som za nich hral, ukázali mi svoj projekt, ktorý pre mňa tiež bol veľmi zaujímavý, "povedal bývalý hráč aj Karviné alebo Feyenoordu Rotterdam.