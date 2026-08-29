Bodová séria Bystričanov pokračuje. Na výhru im však nestačili ani dva góly Polievku

Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica.
Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica. (Autor: Facebook/MFK Dukla Banská Bystrica)
Sportnet, TASR|29. aug 2026 o 22:19
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Komárno však stále čaká na prvé víťazstvo v sezóne.

Niké liga - 6. kolo

Banská Bystrica - Komárno 2:2 (1:1)

Góly: 39., 46. Polievka - 38. Sylvestr, 82. Žák (z 11 m)

Rozhodovali: Ruc – Ferenc, Roszbeck

ŽK: Ďuriš – Špiriak, Krčík

Diváci: 2085

Banská Bystrica: Hroššo – Šikula, Bakaľa, Willwéber, Alabi – Kubala (75. Slebodník), Richtárech, Sivíček, Szánthó (69. Hanes) – Ďuriš (83. Bolaji), Polievka (83. Okechukwu)

Komárno: Pindroch – Krčík, Pillár, Špiriak, Šmehyl – Domonkos, Kiss – Tamás (46. Žák), Bernát, Ganbold (71. Palán) – Sylvestr (66. Muritala)

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti Banskej Bystrice v 6. kole Niké ligy remizovali na domácej pôde s Komárnom 2:2, keď oba ich góly strelil uzdravený Róbert Polievka.

Tím z juhu Slovenska zaknihoval tretiu remízu v sezóne a na prvé víťazstvo stále čaká, momentálne mu patrí predposledná priečka v tabuľke.

V prvom polčase o niečo aktívnejší hostia nevyužili dve šance Sylvestrom, keď aj Willwéber odkopával loptu spred bránkovej čiary.

Na opačnej strane sa triasla žrď po strele Szánthóa, Po chybe domáceho gólmana sa napokon Sylvestr presadil presnou koncovkou k žrdi, no do minúty odpovedal po centri Šikulu hlavou Polievka a vyrovnal na 1:1.

Ten istý hráč na začiatku druhého polčasu otočil stav po chybnej rozohrávke Kissa, keď obišiel vybehnutého brankára Pindrocha.

Komárno išlo za vyrovnaním a podarilo sa mu to z penalty v závere Žákom po predchádzajúcom faule Willwébera na Kissa.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
5
4
1
0
12:2
13
V
V
V
V
R
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
4
4
0
0
14:1
12
V
V
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
4
3
1
0
11:1
10
V
V
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
5
3
1
1
12:11
10
V
V
P
V
R
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
6
3
1
2
10:12
10
R
P
V
V
P
6
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
5
2
1
2
8:9
7
P
P
V
V
R
7
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
5
1
3
1
14:13
6
R
P
V
R
R
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
5
1
2
2
7:11
5
V
P
P
R
R
9
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
5
1
1
3
3:6
4
V
P
R
P
P
10
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
6
1
1
4
6:15
4
R
V
P
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
6
0
3
3
6:11
3
R
P
P
R
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
6
0
1
5
4:15
1
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica.
    Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica.
    Bodová séria Bystričanov pokračuje. Na výhru im však nestačili ani dva góly Polievku
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