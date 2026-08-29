Bodová séria Bystričanov pokračuje. Na výhru im však nestačili ani dva góly Polievku

Niké liga - 6. kolo
Banská Bystrica - Komárno 2:2 (1:1)
Góly: 39., 46. Polievka - 38. Sylvestr, 82. Žák (z 11 m)
Rozhodovali: Ruc – Ferenc, Roszbeck
ŽK: Ďuriš – Špiriak, Krčík
Diváci: 2085
Banská Bystrica: Hroššo – Šikula, Bakaľa, Willwéber, Alabi – Kubala (75. Slebodník), Richtárech, Sivíček, Szánthó (69. Hanes) – Ďuriš (83. Bolaji), Polievka (83. Okechukwu)
Komárno: Pindroch – Krčík, Pillár, Špiriak, Šmehyl – Domonkos, Kiss – Tamás (46. Žák), Bernát, Ganbold (71. Palán) – Sylvestr (66. Muritala)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti Banskej Bystrice v 6. kole Niké ligy remizovali na domácej pôde s Komárnom 2:2, keď oba ich góly strelil uzdravený Róbert Polievka.
Tím z juhu Slovenska zaknihoval tretiu remízu v sezóne a na prvé víťazstvo stále čaká, momentálne mu patrí predposledná priečka v tabuľke.
V prvom polčase o niečo aktívnejší hostia nevyužili dve šance Sylvestrom, keď aj Willwéber odkopával loptu spred bránkovej čiary.
Na opačnej strane sa triasla žrď po strele Szánthóa, Po chybe domáceho gólmana sa napokon Sylvestr presadil presnou koncovkou k žrdi, no do minúty odpovedal po centri Šikulu hlavou Polievka a vyrovnal na 1:1.
Ten istý hráč na začiatku druhého polčasu otočil stav po chybnej rozohrávke Kissa, keď obišiel vybehnutého brankára Pindrocha.
Komárno išlo za vyrovnaním a podarilo sa mu to z penalty v závere Žákom po predchádzajúcom faule Willwébera na Kissa.