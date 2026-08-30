    Rekordný 25. grandslam čaká na Djokoviča. Srb prichádza do New Yorku s otáznikmi

    Srbský tenist Novak Djokovič.
    Srbský tenist Novak Djokovič. (Autor: TASR/AP)
    TASR|30. aug 2026 o 09:25
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    Djokovič prehral už v 2. kole v Cincinnati.

    Srbský tenista Novak Djokovič vstúpi do US Open s otáznikmi nad svojou fyzickou kondíciou, ale podľa vlastných slov urobil maximum, aby bol pripravený.

    Tridsaťdeväťročný hráč sa v New Yorku pokúsi získať rekordný 25. grandslamový titul.

    Djokovič nemal ideálnu prípravu na záverečný grandslam sezóny.

    V uplynulých týždňoch sa predstavil len na turnaji v Cincinnati, kde prehral už v 2. kole s Argentínčanom Thiagom Agustinom Tirantem.

    „Nemám rád, keď niekde prehrám skoro, ale dalo mi to čas, aby som sa čo najlepšie pripravil na US Open. Mal som dva týždne, aby som sa pripravil fyzicky aj mentálne,“ uviedol štvornásobný víťaz turnaja podľa agentúry DPA.

    Srb si však nie je istý, ako jeho telo zvládne zápasy na tri víťazné sety.

    „Cítim, že som urobil maximum, no tréning je niečo iné ako zápas na štadióne Arthura Ashea a hranie na tri víťazné sety. Bežne sa tak na tréningoch nehráva. Takže uvidíme, ako to pôjde,“ dodal Djokovič, ktorý sa na US Open predstaví dvadsiaty raz.

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