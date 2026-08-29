VIDEO: Obrovský šok na Vuelte. Pogačar po páde končí, zakrvavený nastúpil do sanitky

Slovinsky cyklista Tadej Pogačar odstúpil z pretekov Vuelta a Espaňa. Dôvodom je pád v 8. etape, po ktorom zakrvavený a doudieraný nastúpil do sanitky.
Päťnásobný víťaz Tour de France chcel na španielskych cestách skompletizovať zbierku celkových triumfov na Grand Tour, no tento rok mu to nevyjde.
Po siedmich etapách neohrozene figuroval na prvom mieste, vyhral tri etapy a pred druhým Španielom Enricom Masom mal náskok 3:50 minúty.
Zdalo sa, že červený dres bude nosiť od začiatku až do konca. Avšak realita je iná a boj o víťazstvo na Vuelte dostáva úplne novú dynamiku.
VIDEO: Pád Tadeja Pogačara v 8. etape Vuelta a Espaňa 2026
Líder tímu UAE Emirates spadol približne 33 km pred cieľom, keď preletel cez riadidlá. S krvavými zraneniami na ľavom ramene a v tvári sedel chvíľu na zemi, čo predznamenalo jeho koniec v pretekoch.
Slovinec spadol podľa televíznych záberov na ľavej strane pelotónu po náhlej zmene smeru jazdy a kontakte s členom tímu Visma-Lease a Bike.
„Určite netreba ukazovať na niekoho, že je vinníkom. Bola to proste len nehoda, toto sa stáva v cyklistike. Chcel pokračovať, ale ako cítil problémy s ramenom, tak sa rozhodol odstúpiť. Má niekoľko stehov na obočí.
Rana nebola nejako veľká, ale dosť to krvácalo. Bol to ťažký pád, ale ide sa ďalej," povedal športový manažér tímu UAE Emirates Matxin Fernandez.
Zranenie výrazne ohrozuje Pogačarovu účasť na MS v Montreale, kde mal v septembri obhajovať tituly z minulých dvoch rokov. Takisto chcel tesne po tom štartovať aj na domácich ME v Ľubľane.
Na Vuelte postihol Slovinca rovnaký osud ako jeho veľkého rivala Jonasa Vingegaarda na tohtoročnej Tour de France, z ktorej musel Dán po páde odstúpiť kvôli zlomenej kľúčnej kosti. Neskôr ukončil sezónu.