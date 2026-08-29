Slovan zverejnil ceny vstupeniek na Ligu majstrov. Do predaja pôjdu postupne

Fanúšikovia ŠK Slovan Bratislava sa tešia z víťazstva.
Fanúšikovia ŠK Slovan Bratislava sa tešia z víťazstva. (Autor: TASR)
Sportnet|29. aug 2026 o 22:03
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Pozrite si ceny vstupeniek na zápasy Slovana Bratislava v ligovej fáze Ligy majstrov.

Futbalistov ŠK Slovan Bratislava čaká druhá účasť v ligovej fáze Ligy majstrov v histórii klubu.

Po druhýkrát sa v nej predstaví v novom formáte 36 tímov, čo pre slovenského majstra znamenajú štyri domáce zápasy.

Vedenie tímu zverejnilo po programe a žrebe aj ceny vstupeniek na domáce zápasy. Ako prvý príde na Tehelné pole nemecký klub VfB Stuttgart 14. októbra. Druhý domáci zápas odohrá Slovan 24. novembra proti Realu Betis.

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Tretí domáci duel čaká "belasých" proti Šachtaru Doneck 9. decembra a celú ligovú fázu uzavrú 27. januára proti Interu Miláno.

Najnižšia cena na všetky štyri domáce zápasy je 137 eur pre permanentkárov, ktorí si kúpili celosezónny lístok do 10. júla.

Ceny vstupeniek na Slovan Bratislava v Lige majstrov

Kategória

Cena zápasovej vstupenky

Cena balíkovej vstupenky

Cena balíkovej vstupenky pre permanentkárov (do 10. júla)

Kotol

48 eur

171 eur

137 eur

I. kategória

50 eur

180 eur

144 eur

II. kategória

110 eur

396 eur

317 eur

III. kategória

175 eur

630 eur

504 eur

VIP

550 eur

1 980 eur

1 584 eur

Tieto vstupenky sa budú predávať v I. fáze od utorka 1. septembra 12:00 do piatka, 4. septembra do 10:00.

V druhej fáze budú balíkové vstupenky na ligovú fázu dostupné pre všetkých záujemcov. Na jedno konto bude možné zakúpiť si maximálne štyri balíkové vstupenky.

Predaj balíkových vstupeniek v druhej fáze bude prebiehať výhradne on-line vstupenky.skslovan.com, resp. cez mobilnú aplikáciu klubu. Táto fáza predaja sa spustí 4. septembra o 12:00.

V prípade, ak sa všetky miesta nevypredajú v balíkoch, budú v tretej fáze dostupné v predaji samostatné zápasové vstupenky. 

Program Slovana v ligovej fáze Ligy majstrov

1. kolo (9. september o 21:00): PSG – ŠK Slovan Bratislava

2. kolo (14. október o 21:00): ŠK Slovan Bratislava – VfB Stuttgart

3. kolo (20. október o 21:00): AS Rím – ŠK Slovan Bratislava

4. kolo (3. november o 21:00): LASK Linz – ŠK Slovan Bratislava

5. kolo (24. november o 21:00): ŠK Slovan Bratislava – Real Betis

6. kolo (9. december o 18:45): ŠK Slovan Bratislava – Šachtar Doneck

7. kolo (19. január 2027 o 21:00): LOSC Lille – ŠK Slovan Bratislava

8. kolo (27. január 2027 o 21:00): ŠK Slovan Bratislava – Inter Miláno

Liga majstrov

Liga majstrov

    Fanúšikovia ŠK Slovan Bratislava sa tešia z víťazstva.
    Fanúšikovia ŠK Slovan Bratislava sa tešia z víťazstva.
    Slovan zverejnil ceny vstupeniek na Ligu majstrov. Do predaja pôjdu postupne
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