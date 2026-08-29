Slovan zverejnil ceny vstupeniek na Ligu majstrov. Do predaja pôjdu postupne

Futbalistov ŠK Slovan Bratislava čaká druhá účasť v ligovej fáze Ligy majstrov v histórii klubu.
Po druhýkrát sa v nej predstaví v novom formáte 36 tímov, čo pre slovenského majstra znamenajú štyri domáce zápasy.
Vedenie tímu zverejnilo po programe a žrebe aj ceny vstupeniek na domáce zápasy. Ako prvý príde na Tehelné pole nemecký klub VfB Stuttgart 14. októbra. Druhý domáci zápas odohrá Slovan 24. novembra proti Realu Betis.
Tretí domáci duel čaká "belasých" proti Šachtaru Doneck 9. decembra a celú ligovú fázu uzavrú 27. januára proti Interu Miláno.
Najnižšia cena na všetky štyri domáce zápasy je 137 eur pre permanentkárov, ktorí si kúpili celosezónny lístok do 10. júla.
Kategória
Cena zápasovej vstupenky
Cena balíkovej vstupenky
Cena balíkovej vstupenky pre permanentkárov (do 10. júla)
Kotol
48 eur
171 eur
137 eur
I. kategória
50 eur
180 eur
144 eur
II. kategória
110 eur
396 eur
317 eur
III. kategória
175 eur
630 eur
504 eur
VIP
550 eur
1 980 eur
1 584 eur
Tieto vstupenky sa budú predávať v I. fáze od utorka 1. septembra 12:00 do piatka, 4. septembra do 10:00.
V druhej fáze budú balíkové vstupenky na ligovú fázu dostupné pre všetkých záujemcov. Na jedno konto bude možné zakúpiť si maximálne štyri balíkové vstupenky.
Predaj balíkových vstupeniek v druhej fáze bude prebiehať výhradne on-line vstupenky.skslovan.com, resp. cez mobilnú aplikáciu klubu. Táto fáza predaja sa spustí 4. septembra o 12:00.
V prípade, ak sa všetky miesta nevypredajú v balíkoch, budú v tretej fáze dostupné v predaji samostatné zápasové vstupenky.
Program Slovana v ligovej fáze Ligy majstrov
1. kolo (9. september o 21:00): PSG – ŠK Slovan Bratislava
2. kolo (14. október o 21:00): ŠK Slovan Bratislava – VfB Stuttgart
3. kolo (20. október o 21:00): AS Rím – ŠK Slovan Bratislava
4. kolo (3. november o 21:00): LASK Linz – ŠK Slovan Bratislava
5. kolo (24. november o 21:00): ŠK Slovan Bratislava – Real Betis
6. kolo (9. december o 18:45): ŠK Slovan Bratislava – Šachtar Doneck
7. kolo (19. január 2027 o 21:00): LOSC Lille – ŠK Slovan Bratislava
8. kolo (27. január 2027 o 21:00): ŠK Slovan Bratislava – Inter Miláno