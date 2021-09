To najhoršie je za mnou, hovorí Federer po operácii kolena

BERN. Návrat švajčiarskeho tenistu Rogera Federera na kurty je stále v nedohľadne, no podľa vlastných slov má už to najhoršie za sebou. Rodáka z Bazileja, ktorý získal 20 grandslamových titulov, trápi zranenie kolena.

Federer sa tento rok vrátil do súťažného diania po viac ako roku, ale nastúpil iba na trinásť duelov. Po štvrťfinálovej prehre vo Wimbledone s Poliakom Hubertom Hurkaczom podstúpil tretiu operáciu v krátkom čase.

"Darí sa mi dobre, rehabilitácia postupuje krôčik po krôčiku. To najhoršie je za mnou. Návrat do formy bude výzva a bude to chcieť trochu trpezlivosti," povedal podľa AFP aktuálne svetový hráč číslo deväť.