    Kei Nišikori končí v Cincinnati už v prvom kole. Bautista Agut postúpil po dvoch tajbrejkoch

    Roberto Bautista Agut v archívnom zábere.
    Roberto Bautista Agut v archívnom zábere. (Autor: Twitter 𝐥𝐢𝐞𝐙 𝐁𝐫𝐨𝐰𝐧 )
    TASR|9. aug 2025 o 07:34
    Aj Camilo Ugo Carabelli sa prebojoval do 2. kola.

    CINCINNATI. Argentínsky tenista Camilo Ugo Carabelli sa prebojoval do 2. kola dvojhry na turnaji Masters 1000 v Cincinnati.

    V úvodnom kole zdolal Japonca Keia Nišikoriho 7:5 a 6:3.

    Do ďalšej fázy postúpil aj Španiel Roberto Bautista Agut po víťazstve nad Nemcom Danielom Almaierom 7:6 (5), 7:6 (1).

    ATP Masters 1000 Cincinnati

    dvojhra - 1. kolo:

    Martin Landaluce (Šp.) - Patrick Kypson (USA) 3:6, 6:3, 6:2

    Learner Tien (USA) - Leandro Riedi (Švaj.) 6:3, 6:4

    Damir Džumhur (Bos. a Herc.) - Mattia Bellucci (Tal.) 7:6 (9), 7:6 (5)

    Valentin Royer (Fr.) - Sebastian Ofner (Rak.) 5:7, 6:3, 6:3

    Nishesh Basavareddy (USA) - Aleksandar Vukič (Aus.) 7:6 (5), 7:5

    Ethan Quinn (USA) - Miomir Kecmanovič (Srb.) 7:6 (5), 6:4

    Francisco Comesana (Arg.) - Jaume Munar (Šp.) 6:4, 6:4

    Jenson Brooksby (USA) - Alexander Muller (Fr.) 7:6 (2), 5:7, 6:1

    Reilly Opelka (USA) - Hugo Dellien (Bol.) 7:5, 7:6 (3)

    Adam Walton (Aus.) - Mariano Navone (Arg.) 4:6, 7:6 (3), 6:1

    Hamad Medjedovič (Srb.) - Aleksandar Kovacevic (USA) 6:2, 6:3

    Roberto Bautista Agut (Šp.) - Daniel Altmaier (Nem.) 7:6 (5), 7:6 (1)

    Camilo Ugo Carabelli (Arg.) - Kei Nišikori (Jap.) 7:5, 6:3

    Tristan Boyer (USA) - Brandon Holt (USA) 6:3, 7:6 (3)

    Luca Nardi (Tal.) - Thiago Agustin Tirante (Arg.) 6:4, 7:6 (5)

    Alexander Blockx (Belg.) - Marcos Giron (USA) 6:2, 3:6, 6:3

    Emilio Nava (USA) - Borna Čorič (Chorv.) 6:3, 7:5

    dnes 07:34
