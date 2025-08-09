Kei Nišikori končí v Cincinnati už v prvom kole. Bautista Agut postúpil po dvoch tajbrejkoch

CINCINNATI. Argentínsky tenista Camilo Ugo Carabelli sa prebojoval do 2. kola dvojhry na turnaji Masters 1000 v Cincinnati.
V úvodnom kole zdolal Japonca Keia Nišikoriho 7:5 a 6:3.
Do ďalšej fázy postúpil aj Španiel Roberto Bautista Agut po víťazstve nad Nemcom Danielom Almaierom 7:6 (5), 7:6 (1).
ATP Masters 1000 Cincinnati
dvojhra - 1. kolo:
Martin Landaluce (Šp.) - Patrick Kypson (USA) 3:6, 6:3, 6:2
Learner Tien (USA) - Leandro Riedi (Švaj.) 6:3, 6:4
Damir Džumhur (Bos. a Herc.) - Mattia Bellucci (Tal.) 7:6 (9), 7:6 (5)
Valentin Royer (Fr.) - Sebastian Ofner (Rak.) 5:7, 6:3, 6:3
Nishesh Basavareddy (USA) - Aleksandar Vukič (Aus.) 7:6 (5), 7:5
Ethan Quinn (USA) - Miomir Kecmanovič (Srb.) 7:6 (5), 6:4
Francisco Comesana (Arg.) - Jaume Munar (Šp.) 6:4, 6:4
Jenson Brooksby (USA) - Alexander Muller (Fr.) 7:6 (2), 5:7, 6:1
Reilly Opelka (USA) - Hugo Dellien (Bol.) 7:5, 7:6 (3)
Adam Walton (Aus.) - Mariano Navone (Arg.) 4:6, 7:6 (3), 6:1
Hamad Medjedovič (Srb.) - Aleksandar Kovacevic (USA) 6:2, 6:3
Roberto Bautista Agut (Šp.) - Daniel Altmaier (Nem.) 7:6 (5), 7:6 (1)
Camilo Ugo Carabelli (Arg.) - Kei Nišikori (Jap.) 7:5, 6:3
Tristan Boyer (USA) - Brandon Holt (USA) 6:3, 7:6 (3)
Luca Nardi (Tal.) - Thiago Agustin Tirante (Arg.) 6:4, 7:6 (5)
Alexander Blockx (Belg.) - Marcos Giron (USA) 6:2, 3:6, 6:3
Emilio Nava (USA) - Borna Čorič (Chorv.) 6:3, 7:5