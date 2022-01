Češku zadržali ako Djokoviča. Boj vzdala, odletela z Austrálie domov

Po umiestnení do imigračného zariadenia sa zmierila s tým, že nebude štartovať na úvodnom grandslamovom turnaji roka Australian Open.

"Nechystám sa odvolať, štvrtkový výsluch mi úplne stačil. Strávila som tam niekoľko hodín až do noci. Nechcem už zažiť niečo podobné, navyše vôbec nie je isté, že by sa mi podarilo rozhodnutie zvrátiť. Musela by som požiadať o iné víza a týždeň byť zavretá v hoteli bez možnosti trénovať. Aj keby som uspela, po dvoch dňoch by som už musela nastúpiť na zápas."