Djokovič ďakoval za podporu, pred hotelom spievajú fanúšikovia

"Ďakujem všetkým ľuďom za ich pretrvávajúcu podporu. Cítim ju a veľmi to oceňujem," napísala svetová jednotka na sociálnej sieti instagram.

Neskôr ho transportovali do Park Hotel v Melbourne, štátneho karanténneho zariadenia a prechodného domova žiadateľov o azyl. V zariadení strávil aj tzv. Veľké povečerie, čo je najväčší pravoslávny sviatok.

MELBOURNE, BRATISLAVA. Srbský tenista Novak Djokovič dal o sebe prvý raz vedieť, odkedy ho austrálske pohraničné úrady po príchode do krajiny zadržali na letisku pre problémy s vízami.

Djokovič síce od organizátorov turnaja Australian Open dostal lekársku výnimku pre nezaočkovaných, no problémy nastali po 14-hodinovom lete z Dubaja do Melbourne, kde zistili, že nemá správne vízum potrebné na vstup s výnimkou.

Pôvodne ju pustili do krajiny, dokonca tu odohrala zápas. Až po prevalení kauzy s Djokovičom ju zadržali, vypočuli a odviedli do Park Hotela v Melbourne.

Do rovnakého hotela, v akom momentálne býva Djokovič, vo štvrtok previezli aj českú tenistku Renatu Voráčovú. Tridsaťosemročná deblistka tiež dostala výnimku od organizátorov, keďže pred Vianocami prekonala ochorenie Covid-19.

Voráčová povedala, že na rozdiel od Djokoviča nie je odporcom očkovania, ale doteraz naň nemala čas. Z Melbourne plánuje čo najskôr odletieť domov.

"Plánovala som to na obdobie po sezóne a bohužiaľ... No a teraz som vlastne bohužiaľ v tom čase chytila covid. A už nebol priestor na očkovanie, pretože som ďalší týždeň mala letieť do Austrálie," priznala Voráčová.