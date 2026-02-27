    Argentínčan sa priznal k ovplyvňovaniu výsledkov. Dostal dištanc a zaplatí aj pokutu

    ITIA uviedla, že Aboiana uznala vinným z 30 porušení.

    Argentínsky tenista Leonardo Aboian sa priznal k manipulácii zápasov, za čo ho Medzinárodná agentúra pre integritu tenisu (ITIA) potrestala zákazom športovej činnosti na šesť rokov a deväť mesiacov.

    Okrem toho musí zaplatiť 40.000 amerických dolárov, z toho 25.000 USD je podmienečná pokuta.

    ITIA uviedla, že Aboiana uznala vinným z 30 porušení. Dvadsaťsedemročný tenista sa priznal k ovplyvňovaniu výsledkov svojich ôsmich stretnutí vo dvojhre a štvorhre na turnajoch kategórie ITF, resp. challengeroch na okruhu ATP.

    „Hráč sa priznal ku všetkým obvineniam ITIA vrátane uľahčenia uzatvárania stávok, manipulácie s výsledkom zápasov, prijímania platieb za to, že nevynaloží maximálny výkon a nenahlásenia korupčných postupov,“ citovala z vyhlásenia ITIA agentúra DPA.

    Dištanc platí retroaktívne od dočasného pozastavenia činnosti 19. septembra 2025 a potrvá do 18. júna 2032.

