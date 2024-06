Jamrichová nenadviaže na životný úspech. V Paríži sa prejavili únava aj zranenie

PARÍŽ. Vlani v septembri proti sebe bojovali o postup do finále juniorského US Open. Bol to fyzicky aj psychicky náročný zápas.

Najskôr bol prerušený pre teplo, na začiatku rozhodujúceho setu pre búrku. Hráčky dlho čakali na to, kým sa budú môcť vrátiť na kurt.

S nútenými prestávkami sa lepšie vyrovnala Češka Tereza Valentová, ktorá o štyri mesiace mladšiu Renátu Jamrichovú zdolala 3:6, 6:4, 6:3.