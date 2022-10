Pätnásťročná Jamrichová vyhrala svoj najcennejší turnaj. Na turnaji bola suverénna

V novembri by sa mala so slovenským tímom prestaviť dokonca na finálovom podujatí Pohára Billie Jean Kingovej, donedávna známeho ako Fed Cup.

Ak by v ňom teoreticky nastúpila na zápas, stala by sa historicky najmladšou Slovenkou, ktorá hrala reprezentačný zápas. Doterajší rekord drží 16-ročná Dominika Cibulková z roku 2005.

"Pán kapitán Matej Lipták poslal môjmu trénerovi hlasovú správu, že by ma chcel mať v tíme. Potreboval do tímu ľaváčku a keď zobral do úvahy moje predchádzajúce výsledky, usúdil, že by som mohla spraviť babám sparinga a zahrať si s nimi," vravela pre TASR Jamrichová.