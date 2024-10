Jamrichová zlomila semifinálové prekliatie, na turnaji v Bratislave zabojuje o titul

"Beriem to ako menšie finále, je to pre mňa malé víťazstvo," povedala na úvod Jamrichová ku svojej výhre.

O osude druhého dejstva rozhodol deviaty gem, v ktorom Jamrichová prelomila súperkino podanie.

"V druhom sete, keď ma ribrejkla na 3:3, som mierne spanikárila. No potom som sa upokojila a dotiahla to do víťazného konca," zhodnotila druhý set.

V boji o titul sa stretne s lepšou z dvojice Oceane Dodinová - Mia Pohánková. Je tak šanca, že bratislavský turnaj ponúkne slovenské finále.

"Myslím, že by to bolo super, hlavne pre slovenský tenis aj divákov. Už takto je to obrovský úspech, keďže sme obe mladé. Bola by som strašne rada, keby sme si zahrali proti sebe," povedala Jamrichová.

Súperky sa ešte v súťažnom zápase nestretli. Obe sa však dobré poznajú, hrali spolu na juniorských grandslamoch.

Jamrichová fandí svojej krajanke počas celého turnaja. "Určite si pozriem pár gemov, každý deň po zápase ju vždy podporím. Veľmi jej prajem, aby vyhrala," dodala.