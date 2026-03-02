Vojenský konflikt komplikuje tenisový kalendár. Hráči uviazli v Dubaji, medzi nimi aj Medvedev

V dôsledku vojenského konfliktu na Blízkom východe uviazlo v Dubaji niekoľko tenistov a členov ich tímov. Medzi nimi Daniil Medvedev z Ruska, ktorý tam vyhral minulý týždeň turnaj ATP 500.
Tridsaťročný tenista informoval prostredníctvom sociálnej siete Instagram, že je v bezpečí a prebýva v kamarátovom byte.
„Zdravie, bezpečnosť a pohodlie našich hráčov, personálu a usporiadateľov sú našou prioritou. Potvrdzujeme, že malá skupina hráčov a členov tímu zostala po turnaji vzhľadom na okolnosti v Dubaji. Momentálne sú ubytovaní v turnajových hoteloch,“ citovala z vyhlásenia ATP agentúra AP.
Tenisti majú hrať aj na podujatí v Indian Wells, kde sa hlavná časť turnaja začne v stredu. „Komunikujeme s priamo ovplyvnenými hráčmi, s organizátormi turnaja a s bezpečnostnými poradcami.
„Nateraz zostáva posúdenie cestovania predmetom priebežného hodnotenia v súlade s prevádzkou leteckých spoločností a oficiálnymi usmerneniami. Budeme aj naďalej poskytovať primeranú podporu, aby hráči a ich tímy mohli bezpečne odcestovať, keď to podmienky dovolia,“ uvádza sa ďalej vo vyhlásení.
Okrem tenistov uviazli v Spojených arabských emirátoch aj anglickí a pakistanskí hráči kriketu a problémom čelili aj mládežnícki basketbalisti. Mnohé športové podujatia v regióne boli zrušené, pričom zápasy futbalovej ázijskej Ligy majstrov aj katarskej ligy sú pozastavené.
V apríli sú v regióne na programe aj VC Bahrajnu a Saudskej Arábie v rámci majstrovstiev sveta formuly 1, ktorých organizácia sa tiež momentálne zvažuje.