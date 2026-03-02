Klein ostáva jednotkou, no Molčan sa k nemu blíži. Prvá desiatka ostala bez zmien

Španielsky tenista Carlos Alcaraz je naďalej na čele rebríčka ATP pred Jannikom Sinnerom z Talianska a Srbom Novakom Djokovič.
V najlepšej desiatke nastala v porovnaní s predchádzajúcim týždňom jediná zmena, keď sa na ôsmu priečku pred Felixa Augera-Aliassimeho z Kanady dostal Američan Ben Shelton.
Zo Slovákov je na tom najlepšie Lukáš Klein, ktorý zostal na 158. pozícii, Alex Molčan poskočil o dve miesta na 200. priečku.
Rebríček ATP
/k 2. marcu/
1.
(1.)
Carlos Alcaraz
Španielsko
13 550 b
2.
(2.)
Jannik Sinner
Taliansko
10 400 b
3.
(3.)
Novak Djokovič
Srbsko
5280 b
4.
(4.)
Alexander Zverev
Nemecko
4555 b
5.
(5.)
Lorenzo Musetti
Taliansko
4405 b
6.
(6.)
Alex de Minaur
Austrália
4235 b
7.
(7.)
Taylor Fritz
USA
4220 b
8.
(9.)
Ben Shelton
USA
4010 b
9.
(8.)
Felix Auger-Aliassime
Kanada
3950 b
10.
(10.)
Alexander Bublik
Kazachstan
3405 b
158.
(158.)
Lukáš Klein
Slovensko
386 b
200.
(202.)
Alex Molčan
Slovensko
302 b