    Klein ostáva jednotkou, no Molčan sa k nemu blíži. Prvá desiatka ostala bez zmien

    Lukáš Klein.
    Lukáš Klein. (Autor: TASR)
    TASR|2. mar 2026 o 10:01
    Molčanovi patrí rovná 200. pozícia.

    Španielsky tenista Carlos Alcaraz je naďalej na čele rebríčka ATP pred Jannikom Sinnerom z Talianska a Srbom Novakom Djokovič.

    V najlepšej desiatke nastala v porovnaní s predchádzajúcim týždňom jediná zmena, keď sa na ôsmu priečku pred Felixa Augera-Aliassimeho z Kanady dostal Američan Ben Shelton.

    Zo Slovákov je na tom najlepšie Lukáš Klein, ktorý zostal na 158. pozícii, Alex Molčan poskočil o dve miesta na 200. priečku.

    Rebríček ATP

    /k 2. marcu/

    1.

    (1.)

    Carlos Alcaraz

    Španielsko

    13 550 b

    2.

    (2.)

    Jannik Sinner

    Taliansko

    10 400 b

    3.

    (3.)

    Novak Djokovič

    Srbsko

    5280 b

    4.

    (4.)

    Alexander Zverev

    Nemecko

    4555 b

    5.

    (5.)

    Lorenzo Musetti

    Taliansko

    4405 b

    6.

    (6.)

    Alex de Minaur

    Austrália

    4235 b

    7.

    (7.)

    Taylor Fritz

    USA

    4220 b

    8.

    (9.)

    Ben Shelton

    USA

    4010 b

    9.

    (8.)

    Felix Auger-Aliassime

    Kanada

    3950 b

    10. 

    (10.)

    Alexander Bublik

    Kazachstan

    3405 b

    158.

    (158.)

    Lukáš Klein

    Slovensko

    386 b

    200.

    (202.)

    Alex Molčan

    Slovensko

    302 b

