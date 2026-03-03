VIDEO: Hráči a rozhodca utekali z kurtu. Dôvodom bol poplach v súvislosti s konfliktom

Kvôli poplachu v súvislosti s konfliktom na Blízkom východe bol prerušený tenisový challenger v meste Fudžajra v Spojených arabských emirátoch.
Z bezpečnostných dôvodov bol utorkový program turnaja nižšej kategórie s českou účasťou zrušený.
Turnaj bol náhle prerušený počas kvalifikačných zápasov, v jednom z nich hral český tenista Marek Gengel.
Na sociálnych sieťach sa objavili zábery zo stretnutia Japonca Hajata Macuoku a Bielorusa Daniila Ostapenkova, ktorí počas rozohraného duelu museli na pokyn rozhodcu spolu s ďalšími opustiť kurt.
Podľa agentúry Reuters v utorok úrady vo Fudžajre oznámili, že museli hasiť požiar spôsobený zásahom protivzdušnej obrany proti dronu v priemyselnej oblasti.
VIDEO: Prerušenie zápasu a odchod hráčov a rozhodcu z kurtu
Či bude challenger, na ktorom štartuje aj ďalší český tenista Hynek Bartoň, v stredu pokračovať, ATP neuviedla. „Budeme pozorne monitorovať situáciu a v prípade potreby poskytneme ďalšie aktualizácie,“ uviedli predstavitelia mužského tenisového okruhu pre Reuters.
Spojené štáty a Izrael v sobotu začali rozsiahle údery na Irán, pri ktorých zabili duchovného vodcu Alího Chameneího a viacerých ďalších popredných predstaviteľov. Teherán v odvete ostreľuje Izrael a niekoľko krajín na Arabskom polostrove.
Kvôli iránskym útokom je už niekoľko dní mimo prevádzky letisko v Dubaji, ktoré je najrušnejším medzinárodným uzlom na svete, čo má dopad aj na cestovanie športovcov na podujatia.