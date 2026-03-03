    VIDEO: Hráči a rozhodca utekali z kurtu. Dôvodom bol poplach v súvislosti s konfliktom

    Prerušenie zápasu
    Prerušenie zápasu (Autor: Reprofoto / THEHORNS | Oficial)
    Či bude challenger v stredu pokračovať, ATP neuviedla.

    Kvôli poplachu v súvislosti s konfliktom na Blízkom východe bol prerušený tenisový challenger v meste Fudžajra v Spojených arabských emirátoch.

    Z bezpečnostných dôvodov bol utorkový program turnaja nižšej kategórie s českou účasťou zrušený.

    Turnaj bol náhle prerušený počas kvalifikačných zápasov, v jednom z nich hral český tenista Marek Gengel.

    Na sociálnych sieťach sa objavili zábery zo stretnutia Japonca Hajata Macuoku a Bielorusa Daniila Ostapenkova, ktorí počas rozohraného duelu museli na pokyn rozhodcu spolu s ďalšími opustiť kurt.

    Podľa agentúry Reuters v utorok úrady vo Fudžajre oznámili, že museli hasiť požiar spôsobený zásahom protivzdušnej obrany proti dronu v priemyselnej oblasti.

    VIDEO: Prerušenie zápasu a odchod hráčov a rozhodcu z kurtu

    Či bude challenger, na ktorom štartuje aj ďalší český tenista Hynek Bartoň, v stredu pokračovať, ATP neuviedla. „Budeme pozorne monitorovať situáciu a v prípade potreby poskytneme ďalšie aktualizácie,“ uviedli predstavitelia mužského tenisového okruhu pre Reuters.

    Spojené štáty a Izrael v sobotu začali rozsiahle údery na Irán, pri ktorých zabili duchovného vodcu Alího Chameneího a viacerých ďalších popredných predstaviteľov. Teherán v odvete ostreľuje Izrael a niekoľko krajín na Arabskom polostrove.

    Kvôli iránskym útokom je už niekoľko dní mimo prevádzky letisko v Dubaji, ktoré je najrušnejším medzinárodným uzlom na svete, čo má dopad aj na cestovanie športovcov na podujatia.

