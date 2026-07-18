    Češka po wimbledonskom finále absolvovala nečakaný zákrok: Už sa venujem rekonvalescencii

    Karolína Muchová po prehre vo finále Wimbledonu.
    Karolína Muchová po prehre vo finále Wimbledonu. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|18. júl 2026 o 16:17
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    Nešpecifikovala, čoho sa operácia týkala.

    Česká tenistka Karolína Muchová podstúpila týždeň po finálovej účasti vo Wimbledone menší chirurgický zákrok a vynechá augustový turnaj v Toronte.

    Dvadsaťdeväťročná rodáčka z Olomouca a šiesta hráčka svetového rebríčka to oznámila na Instagrame. Nešpecifikovala, čoho sa operácia týkala.

    „Musela som podstúpiť menší chirurgický zákrok, kvôli ktorému budem niekoľko týždňov mimo kurtov. Všetko prebehlo dobre a už sa venujem rekonvalescencii,“ uviedla Muchová.

    Zverenka trénera Svena Groenevelda absolvovala operáciu niekoľko dní po tom, ako vo finále Wimbledonu prehrala s krajankou Lindou Noskovou 2:6, 7:5, 3:6.

    Prehrala tak aj svoje druhé grandslamové finále v kariére. Pred tromi rokmi neuspela ani vo finálovom zápase na Roland Garros.

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    Pre rekonvalescenciu teraz Muchová vynechá turnaj kategórie WTA 1000 v Toronte, ktorý sa uskutoční od 2. do 13. augusta.

    „Veľmi som sa tešila na svoj debut v Toronte, ale teraz je najdôležitejšie dať sa zdravotne do poriadku.

    Všetkým prajem vydarený turnaj a už sa neviem dočkať, keď sa v Toronte konečne predstavím,“ doplnila Muchová.

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