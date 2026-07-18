Molčan bude po troch rokoch opäť v Top 100: Minulý rok som si iba prial, teraz je to realita

Slovenský tenista Alex Molčan má za sebou najúspešnejší týždeň v tejto sezóne. Na antukovom turnaji ATP 250 v chorvátskom Umagu postúpil až do semifinále dvojhry a v pondelok sa po troch rokoch vráti do prvej svetovej stovky.
V rozhovore pre TASR prezradil, že sa mu podarilo splniť aj ďalší cieľ - vybojovať si účasť v hlavnej súťaži na grandslamovom US Open.
Zdolal som veľmi kvalitných hráčov
„Umag bol pre mňa vydarený turnaj. Mal som motiváciu dostať sa do hlavnej súťaže na US Open a toto bol posledný turnaj, ktorý sa rátal.
Zdolal som veľmi kvalitných hráčov na čele s nasadenou dvojkou Španielom Alejandrom Davidovichom Fokinom.
Aj keď mi to v semifinále s Damirom Džumhurom z Bosny a Hercegoviny nevyšlo, hlavu mám hore. Z prehry sa poučíme, vieme, na čom treba zamakať,“ uviedol pre TASR najlepší slovenský singlista.
VIDEO: zostrih zápasu Damir Džumhur - Alex Molčan
Molčan sa zatiaľ prebojoval do troch finále na hlavnom profesionálnom okruhu, na prvú trofej stále čaká.
V roku 2021 prehral v Belehrade s domácim Srbom Novakom Djokovičom. V roku 2022 neuspel vo finálových súbojoch na podujatiach v marockom Marrákeši a vo francúzskom Lyone.
Vďaka úspešnému ťaženiu v Umagu sa v onlajn vydaní svetového rebríčka ATP posunul na 81. miesto.
Som hrdý na seba
Vlani sa mu o niečom podobnom ani nesnívalo. „Je to pre mňa pekné zadosťučinenie, že po troch rokoch sa vrátim do elitnej svetovej stovky.
Minulý rok som si iba prial, aby som bol v takejto situácii, teraz je to realita.
Som hrdý na seba, môjho tenisového trénera Tibora Tótha, kondičného trénera Dávida Olasza, mentálneho kouča i fyzioterapeuta. Myslím si, že robíme dobrú prácu.“
Molčan si veľmi pochvaľuje spoluprácu s trénerom Tóthom, ktorý je zároveň aj kapitánom slovenského daviscupového tímu.
Ide to správnym smerom
„Veľmi si s Tiborom rozumieme. Súhra medzi trénerom a hráčom je presne taká, aká ma byť.
Veľmi dobre sa nám spolupracuje. Makáme, robíme, čo sa dá a ide to správnym smerom. Z Umagu sa presúvame na ďalší antukový turnaj ATP do rakúskeho Kitzbühelu.
Potom si dám zrejme týždeň pauzu. V auguste ma čakajú ďalšie turnaje a najmä US Open, na ktorý sa veľmi teším.“