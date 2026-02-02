Rybakinová sa po úspechu vrátila na kariérne maximum, Pohánková s výrazným skokom

Po úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open zostáva na čele svetového rebríčka WTA bieloruská tenistka Aryna Sabalenková s náskokom takmer 3000 bodov na druhú Poľku Igu Swiatekovú.
Víťazka ženskej dvojhry Jelena Rybakinová sa posunula na tretiu pozíciu, čo je jej maximum v rebríčku. Do top 10 sa vrátila Jelina Svitolinová z Ukrajiny.
Zo Sloveniek je rebríčkovo na tom najlepšie Rebecca Šramková, oproti predošlému vydaniu si však pohoršila o osem miest a je na 81. pozícii. Do druhej najlepšej stovky sa naopak vrátila Viktória Hrunčáková, aktuálne jej patrí 199. pozícia.
Výrazný rebríčkový skok urobila Mia Pohánková, triumfom v poľskom Leszne sa dostala na 364. priečku a stanovila si tak nové kariérne maximum.
Rebríček WTA k 2. februáru
1.
(1.)
Aryna Sabalenková
Bielorusko
10 990 b
2.
(2.)
Iga Swiateková
Poľsko
7978 b
3.
(5.)
Jelena Rybakinová
Kazachstan
7610 b
4.
(4.)
Amanda Anisimovová
USA
6680 b
5.
(3.)
Coco Gauffová
USA
6423 b
6.
(6.)
Jessica Pegulová
USA
6103 b
7.
(7.)
Mirra Andrejevová
Rusko
4731 b
8.
(8.)
Jasmine Paoliniová
Taliansko
4267 b
9.
(10.)
Belinda Benčičová
Švajčiarsko
3342 b
10.
(12.)
Jelina Svitolinová
Ukrajina
3205 b
81.
(73.)
Rebecca Šramková
Slovensko
848 b
199.
(220.)
Viktória Hrunčáková
Slovensko
358 b
291.
(274.)
Renáta Jamrichová
Slovensko
221 b
343.
(351.)
Viktória Morvayová
Slovensko
182 b
364
(528.)
Mia Pohánková
Slovensko
172 b