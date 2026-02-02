    Rybakinová sa po úspechu vrátila na kariérne maximum, Pohánková s výrazným skokom

    Víťazka ženskej dvojhry Jelena Rybakinová.
    Víťazka ženskej dvojhry Jelena Rybakinová. (Autor: TASR/AP)
    TASR|2. feb 2026 o 10:42
    Do top 10 sa posunula Jelina Svitolinová z Ukrajiny.

    Po úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open zostáva na čele svetového rebríčka WTA bieloruská tenistka Aryna Sabalenková s náskokom takmer 3000 bodov na druhú Poľku Igu Swiatekovú.

    Víťazka ženskej dvojhry Jelena Rybakinová sa posunula na tretiu pozíciu, čo je jej maximum v rebríčku. Do top 10 sa vrátila Jelina Svitolinová z Ukrajiny.

    Zo Sloveniek je rebríčkovo na tom najlepšie Rebecca Šramková, oproti predošlému vydaniu si však pohoršila o osem miest a je na 81. pozícii. Do druhej najlepšej stovky sa naopak vrátila Viktória Hrunčáková, aktuálne jej patrí 199. pozícia.

    Výrazný rebríčkový skok urobila Mia Pohánková, triumfom v poľskom Leszne sa dostala na 364. priečku a stanovila si tak nové kariérne maximum. 

    Rebríček WTA k 2. februáru

    1.

    (1.)

    Aryna Sabalenková

    Bielorusko

    10 990 b

    2.

    (2.)

    Iga Swiateková

    Poľsko

    7978 b

    3.

    (5.)

    Jelena Rybakinová

    Kazachstan

    7610 b

    4.

    (4.)

    Amanda Anisimovová

    USA

    6680 b

    5.

    (3.)

    Coco Gauffová

    USA

    6423 b

    6.

    (6.)

    Jessica Pegulová

    USA

    6103 b

    7.

    (7.)

    Mirra Andrejevová

    Rusko

    4731 b

    8.

    (8.)

    Jasmine Paoliniová

    Taliansko

    4267 b

    9.

    (10.)

    Belinda Benčičová

    Švajčiarsko

    3342 b

    10.

    (12.)

    Jelina Svitolinová

    Ukrajina

    3205 b

    81.

    (73.)

    Rebecca Šramková

    Slovensko

    848 b

    199.

    (220.)

    Viktória Hrunčáková

    Slovensko

    358 b

    291.

    (274.)

    Renáta Jamrichová

    Slovensko

    221 b

    343.

    (351.)

    Viktória Morvayová

    Slovensko

    182 b

    364

    (528.)

    Mia Pohánková

    Slovensko

    172 b

    Rybakinová sa po úspechu vrátila na kariérne maximum, Pohánková s výrazným skokom
dnes 10:42
    dnes 10:42
