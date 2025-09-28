    Slovensko-česká spolupráca nevyšla. Šramková neuspela v Pekingu ani vo štvorhre

    Rebecca Šramková.
    Rebecca Šramková. (Autor: TASR/AP)
    TASR|28. sep 2025 o 12:47
    ShareTweet0

    Slovenská tenistka vypadla aj v prvom kole dvojhry.

    WTA Peking 2025

    Štvorhra - 1. kolo:

    Šuko Aojama, Cristina Bucsová (Jap./Šp.) - Linda Nosková, Rebecca Šramková (ČR/SR) 6:2, 6:1

    PEKING. Slovenská tenistka Rebecca Šramková a Češka Linda Nosková nepostúpili do 2. kola štvorhry na turnaji WTA 1000 v Pekingu.

    V úvodnom kole nestačili na tvrdom povrchu na japonsko-španielsku dvojicu Šuko Aojama, Cristina Bucsová a prehrali hladko 2:6, 1:6.

    Slovenská tenistka nepostúpila do 2. kola ani vo dvojhre, kde nestačila na Rumunku Elenu Gabrielu Ruseovú, ktorej podľahla hladko v dvoch setoch 2:6 a 2:6.

    Tenis

    Tenis

    Rebecca Šramková.
    Rebecca Šramková.
    Slovensko-česká spolupráca nevyšla. Šramková neuspela v Pekingu ani vo štvorhre
    dnes 12:47
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Slovensko-česká spolupráca nevyšla. Šramková neuspela v Pekingu ani vo štvorhre