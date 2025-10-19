Nepríjemné správy aj pre slovenskú reprezentáciu. Šramková sa na turnaji v Tokiu zranila

/Správu aktualizujeme/
TOKIO. Slovenská tenistka Rebecca Šramková musela skrečovať zápas vo finále kvalifikácie na turnaji WTA 500 v Tokiu.
V nedeľňajšom zápase čelila ruskej tenistke Aline Charaevovej, s ktorou prehrala prvý set 1:6 a zo zápasu odstúpila za stavu 0:3 druhom dejstve.
Slovenská tenisová jednotka mala problémy v oblasti pravej nohy (stehna).
Zranenie Šramkovej nie je dobrou správou ani pre slovenský reprezentačný tím, ktorý čaká v novembri barážový miniturnaj o účasť v budúcoročnej kvalifikácii Pohára Billie-Jean Kingovej.