    Nepríjemné správy aj pre slovenskú reprezentáciu. Šramková sa na turnaji v Tokiu zranila

    Slovenská tenistka Rebecca Šramková.
    Slovenská tenistka Rebecca Šramková. (Autor: REUTERS)
    Sportnet, TASR|19. okt 2025 o 12:34
    Slovenská tenistka mala problémy v oblasti pravej nohy (stehna).

    /Správu aktualizujeme/

    TOKIO. Slovenská tenistka Rebecca Šramková musela skrečovať zápas vo finále kvalifikácie na turnaji WTA 500 v Tokiu.

    V nedeľňajšom zápase čelila ruskej tenistke Aline Charaevovej, s ktorou prehrala prvý set 1:6 a zo zápasu odstúpila za stavu 0:3 druhom dejstve.

    Slovenská tenisová jednotka mala problémy v oblasti pravej nohy (stehna).

    Zranenie Šramkovej nie je dobrou správou ani pre slovenský reprezentačný tím, ktorý čaká v novembri barážový miniturnaj o účasť v budúcoročnej kvalifikácii Pohára Billie-Jean Kingovej.

