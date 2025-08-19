    Šramková je vo štvrťfinále. Spolu s Češkou Noskovou vyradili Terezu Mihalíkovú

    Slovenská tenistka Rebecca Šramková.
    Slovenská tenistka Rebecca Šramková. (Autor: TASR/AP)
    TASR|19. aug 2025 o 07:41
    MONTERREY. Slovenská tenistka Rebecca Šramková spoločne s Češkou Lindou Noskovou postúpili do štvrťfinále štvorhry na turnaji WTA v mexickom Monterrey.

    V úvodnom kole zdolali slovensko-mexické duo Tereza Mihalíková, Giuliana Olmosová 6:4, 2:6, 10:6.

    V ďalšom kole narazia na úspešnejšiu z dvojíc Gabriela Dabrowská, Erin Routliffeová (Kan./N.Zél.-1) - Irina Chromačevová, Kamilla Rachimovová (Rus.).

    WTA Monterrey 2025

    štvorhra - 1. kolo:

    Rebecca Šramková, Linda Nosková (SR/ČR) - Tereza Mihalíková, Giuliana Olmosová (SR/Mex.) 6:4, 2:6, 10:6

