Šramková je vo štvrťfinále. Spolu s Češkou Noskovou vyradili Terezu Mihalíkovú

MONTERREY. Slovenská tenistka Rebecca Šramková spoločne s Češkou Lindou Noskovou postúpili do štvrťfinále štvorhry na turnaji WTA v mexickom Monterrey.
V úvodnom kole zdolali slovensko-mexické duo Tereza Mihalíková, Giuliana Olmosová 6:4, 2:6, 10:6.
V ďalšom kole narazia na úspešnejšiu z dvojíc Gabriela Dabrowská, Erin Routliffeová (Kan./N.Zél.-1) - Irina Chromačevová, Kamilla Rachimovová (Rus.).
WTA Monterrey 2025
štvorhra - 1. kolo:
Rebecca Šramková, Linda Nosková (SR/ČR) - Tereza Mihalíková, Giuliana Olmosová (SR/Mex.) 6:4, 2:6, 10:6