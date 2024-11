Šramkovej úspešná sezóna zaujala aj WTA. Je v nominácii na prestížne ocenenie

NEW YORK. Slovenka Rebecca Šramková si za svoje výkony vyslúžila od Ženskej tenisovej asociácie (WTA) nomináciu na prestížne ocenenie Nováčik roka (Newcomer of the Year 2024).

Premiérovo sa dostala do TOP 100

Dvadsaťosemročná tenistka, ktorá mala významný podiel na postupe Sloveniek až do finále Pohára Billie Jean Kingovej, kandiduje na cenu spoločne s Ruskou Erikou Andrejevovou, Zeynep Sönmezovou z Turecka, Britkou Sonay Kartalovou a Novozélanďankou Lulu Sunovou, ktorú trénuje Slovák Vladimír Pláteník.