Sabalenková by rada hrala na tri víťazné sety. Jej poľskej konkurentke sa návrh nepáči

Svetovej jednotke Aryne Sabalenkovej sa páči návrh, aby tenistky na grandslamoch hrali od štvrťfinále na tri víťazné sety.
Dvojka Iga Swiateková naopak nesúhlasí. Povedali to novinárom pred začiatkom turnaja v Indian Wells Open.
S nápadom prišiel nový šéf amerického tenisového zväzu Craig Tiley, ktorý dlhé roky viedol Australian Open a novinku chcel ženám na úvodnom grandslame sezóny zaviesť už od budúceho roka. Na tri víťazné sety hrajú na grandslamoch len muži, ženy hrajú na dva.
„Jasné, poďme do toho,“ povedala Sabalenková. „Vďaka tomu by som vyhrala viac grandslamov. Myslím si, že na to mám silu a verím, že by to moje telo vydržalo,“ uviedla bieloruská majiteľka štyroch grandslamových titulov.
Návrh zaujal aj Američanku Coco Gauff. „Mne by to asi pomohlo, pretože fyzicky patrím medzi najlepšie. Ale asi by som to nezavádzala. A keď už, tak jedine pre celý turnaj, nie len od štvrťfinále,“ vyhlásila štvrtá hráčka sveta.
Šesťnásobná grandslamová šampiónka Swiateková sa pozastavila nad tým, prečo chce tenis predlžovať zápasy, keď sa dĺžka sústredenia v spoločnosti neustále skracuje.
„Vo svete, kde sa všetko zrýchľuje, je to zvláštny prístup. Takže neviem, či by to diváci uvítali,“ povedala poľská tenistka. „Navyše neviem, či by sme dokázali udržať kvalitu zápasov počas celých piatich setov. Muži sú silnejší, takže si s tým skôr poradia,“ dodala.
„Na niečo také sme nikdy netrénovali, takže by sme tomu museli prispôsobiť aj kalendár. Grandslamy by boli tak náročné, že by sme kvôli tomu nemohli štartovať na iných turnajoch,“ uviedla Swiateková.
Súhlasí s ňou aj úradujúca víťazka Australian Open Jelena Rybakinová.
„Ja by som na tri víťazné sety hrať nechcela. Navyše začať v jednom formáte a potom končiť v inom, dlhšom, by bolo psychicky náročnejšie,“ uviedla reprezentantka Kazachstanu.