Šramková zvládla vstup do Australian Open, premiérovo si zahrá druhé kolo na grandslame

MELBOURNE. Slovenská tenistka Rebecca Šramková postúpila do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open 2025 v Melbourne.

Šramková sa prvýkrát v kariére prebojovala do 2. kola na niektorom z podujatí veľkej štvorky.

Šramková síce následne znížila na 2:3, no záver setu patril Volynetsovej. Druhý set bol v réžii Slovenky, ktorá od stavu 2:2 získala štyri gemy za sebou.

"Samozrejme, že sa veľmi teším, že sa mi podarilo zvíťaziť. Bol to môj cieľ prejsť cez 1. kolo hlavnej súťaže na grandslamovom turnaji a som rada, že to prišlo už na Australian Open. Druhé kolo si chcem užiť," uviedla pre STVR Šramková.

Slovenka sa vlani vďaka úspešnej druhej polovici sezóny dostala prvýkrát medzi elitnú svetovú päťdesiatku. Momentálne jej v rebríčku WTA patrí 49. miesto.

So Swiatekovou sa vo vzájomnom zápase ešte nestretla. Poľka v oboch setoch duelu so Siniakovou prišla o výhodu brejku, no v koncovkách dejstiev slávila úspech.