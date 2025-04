Šramková zvládla trojhodinovú bitku, Slovenky zvíťazili nad Dánkami už po dvojhrách

Billie Jean King Cup 2025 - kvalifikácia

Hrala výborne, musím jej dať kredit. Absolútne nebolo vidieť, že je v rebríčku tak nízko, myslím si, že odohrala jeden z najlepších zápasov svojej kariéry. Naozaj to bolo veľmi náročné a som rada, že som to zvládla,“ pochválila Šramková výkon svojej súperky.

„Som veľmi rada, že som získala bod pre Slovensko. Tri týždne som nehrala zápas a po takom čase je to vždy ťažké. Súperka ma však prekvapila ako hráčka, nastavila veľmi vysoký level. Nečakala som od nej takýto výkon. V druhej polovici každého setu akoby prepla do iného módu. Samozrejme, nemala čo stratiť.

V polovici druhého setu Šramkovú postihli kŕče v pravej ruke, neskôr si vyžiadala aj ošetrenie, no po zápase už bola v poriadku.

„Stalo sa mi to doteraz iba raz v živote, vlani v Pekingu v zápase proti Badosovej, keď som už bola veľmi-veľmi unavená. Teraz som však unavená nebola, preto to bolo zvláštne. Zľakla som sa trochu, pretože ak by to pokračovalo, tak by som nevedela udržať raketu v ruke a musela by som duel skrečovať. Fyzio a magnéziové tabletky mi však veľmi pomohli a už som v poriadku,“ potvrdila po zápase Šramková.

V nedeľu by tak mala byť k dispozícii proti americkej jednotke Alycii Parksovej: „Bude to pre mňa určite veľmi náročný zápas. Na rýchlejšom povrchu v hale vie byť nepríjemná. Výborne servuje i returnuje a ide do toho od začiatku do konca.“