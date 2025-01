Šramková už splnila svoj cieľ. Jej súperka prežila ťažké chvíle a čelí otázkam o dopingu

BRATISLAVA. Ešte pred desiatimi rokmi by začiatkom roka rezonovali v poľskom športe najmä MS v hádzanej . Tento šport patrí v krajine medzi najpopulárnejšie a donedávna v ňom Poliaci dosahovali veľké úspechy.

"Bol to môj cieľ prejsť cez 1. kolo hlavnej súťaže na grandslamovom turnaji a som rada, že to prišlo už na Australian Open," povedala Šramková pre STVR po výhre nad Američankou Katie Volynetsovou 3:6, 6:2, 6:2.

Hoci vo Fed Cupe zažiarila už v roku 2017, až vlani po vydarenej jeseni prenikla do top 50 rebríčka WTA. V Melbourne tak nemusela hrať kvalifikáciu a prišla aj vytúžená výhra v hlavnej časti turnaja tzv. veľkej štvorky.

Avšak, aby sa Poľka vôbec do štvrťfinále dostala, musí zdolať ešte tri súperky, vrátane Slovenky Rebeccy Šramkovej. Ich prvý vzájomný duel sa odohrá v Rod Laver Arene vo štvrtok od 1:30 h (vysiela Eurosport 1).

Navyše, sezónu ukončila skvelými vystúpeniami v Pohári Billie Jean Kingovej, kde tromi výhrami doviedla Slovensko do finále proti Taliansku.

"Musím povedať, že predtým hrala taký bláznivý tenis, moc to nemalo myšlienku a teraz sa to stabilizovalo a prijala moje rady.

V auguste mala pozitívny výsledok na zakázaný trimetazidín, no Medzinárodná agentúra pre integritu tenisu (ITIA) prijala vysvetlenie, že to bolo spôsobené kontamináciou liekov na spanie.

"Tvrdo som pracovala na tom, aby som bola dobrým príkladom. To, že som nemala kontrolu nad týmto prípadom, ma trochu vydesilo. Bolo to najhoršie obdobie v mojom živote," uviedla na tlačovej konferencii.

Swiateková mala tiež obavy, ako ju po tejto situácii bude vnímať tenisové prostredie. Je šťastná, že ostatné hráčky na ňu nezanevreli, ale skôr ju oslovili s tým, ako sa dá takejto situácii vyvarovať.

"Obávajú sa, že sa to môže stať aj im. Je veľa špičkových hráčok, ktoré ma podporujú. Vážim si to, pretože som nevedela, aké to bude," dodala.