    Pegulová v Dubaji otočila v semifinále, o titul ju vyzve Svitolinová

    Jessica Pegulová
    Jessica Pegulová (Autor: TASR/AP)
    TASR|20. feb 2026 o 22:00
    ShareTweet0

    Američanka vyradila krajanku Anisimovú.

    Americká tenistka Jessica Pegulová sa stala prvou finalistkou dvojhry na turnaji WTA v Dubaji.

    V semifinále zdolala v pozícii nasadenej štvorky svoju krajanku a dvojku „pavúka" Amandu Anisimovovú 1:6, 6:4, 6:3.

    V dueli o titul nastúpi proti turnajovej sedmičke Ukrajinke Jeline Svitolinovej, ktorá zvíťazila nad treťou nasadenou Američankou Coco Gauffovou po trojsetovom boji 6:4, 6:7 (13), 6:4.

    WTA Dauha

    dvojhra - semifinále:

    Jelina Svitolinová (Ukr.7) - Coco Gauffová (USA-3) 6:4, 6:7 (13), 6:4

    Jessica Pegulová (USA-4) - Amanda Anisimovová (USA-2) 1:6, 6:4, 6:3

    Tenis

    Tenis

    Jessica Pegulová
    Jessica Pegulová
    Pegulová v Dubaji otočila v semifinále, o titul ju vyzve Svitolinová
    dnes 22:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Pegulová v Dubaji otočila v semifinále, o titul ju vyzve Svitolinová