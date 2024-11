Po senzačnej výhre bolo ťažké zaspať, no hráčky sa dali dokopy. Na Austráliu si veria

Pätica hráčok Rebecca Šramková, Anna Karolína Schmiedlová, Viktória Hrunčáková, Renáta Jamrichová a Tereza Mihalíková pod vedením kapitána Mateja Liptáka vníma kvality svojho nasledovného súpera, no verí v dobré výkony a postup medzi najlepšiu štvoricu.

"Bolo ťažké zaspať. Po takýchto zápasoch a výkone má človek v sebe adrenalín dlhšie. Všetci sme to však dospali.

Anna Karolína Schmiedlová síce do stretnutia 1. kola proti USA nezasiahla, no o to intenzívnejšie ho prežívala na slovenskej lavičke: