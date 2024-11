Britské tenistky túžia po finále po 43 rokoch. Vo vzájomnej bilancii vedie Slovensko

"Všetky naše hráčky majú vysokú kvalitu, len ju musia ukázať a veriť si. Nechcem tento výsledok preceňovať, ale prišli sme sem na to, aby sme do toho dali všetko s vierou vo víťazstvá.

Zatiaľ sa tak deje a to ma napĺňa optimizmom do ďalších zápasov. Táto súťaž pre nás všetky znamená veľmi veľa," uviedla britská kapitánka Anne Keothavongová na webe billiejeankingcup.com.

Boulterová: Stať sa môže čokoľvek

Britky postúpili do semifinále druhýkrát za posledné tri roky. Vo finále sa ocitli dosiaľ len jedinýkrát, ešte v roku 1981 v ňom na čele s legendárnou Virginiou Wadeovou podľahli hráčkam Spojených štátov amerických.

"Súhlasím s tým, že toto je súťaž, v ktorej chce každá z nás vydať zo seba to najlepšie a možno ešte viac ako na obyčajných turnajoch. Ani by som sem nechodila, ak by som neverila, že to môžeme celé vyhrať. Sme už medzi najlepšími štyrmi a stať sa môže čokoľvek," prezradila Katie Boulterová.

Slovenské a britské tenistky sa dosiaľ stretli dvakrát a v oboch prípadoch uspeli Slovenky.