Dánky hrali neskutočne, dali zo seba všetko. Hrunčáková cítila po štvorhre veľkú únavu

BRATISLAVA. Slovenské tenistky urobili v piatok prvý krok v snahe zopakovať vlaňajšiu účasť na záverečnom turnaji Pohára Billie-Jean Kingovej. Finalistky uplynulého ročníka vyhrali v prvom dueli kvalifikačnej C-skupiny nad Dánskom 3:0 a hoci papierové predpoklady ich stavali do úlohy jasných favoritiek, na dvorci bratislavského NTC to tak jednoznačne nevyzeralo. Program a výsledky - kvalifikácia Billie Jean King Cupu 2025 O to viac si kapitán Matej Lipták i hráčky vydreté body cenili a v nedeľu zabojujú proti USA o jedinú miestenku na finále do čínskeho Šen-čenu.

Dánky pricestovali bez svojej jednotky Clary Tausonovej s mladým tímom, v ktorom figuruje rebríčkovo najvyššie 20-ročná Johanne Christine Svendsenová až na 698. mieste.

Dvojke Rebecce Munkovej Mortensenovej (19 rokov) patrí v renkingu WTA „iba“ 773. priečka. Prognózy o hladkej záležitosti pre domáce farby však postavili na hlavu. Hrali neskutočne „Ja sa v týchto tímových súťažiach na postavenie v rebríčku nepozerám, pretože naozaj je to úplne o niečom inom ako turnaje. Dánky dali zo seba úplne všetko a hrali neskutočne. Vo všetkých troch zápasoch,“ zhodnotila piatkový program Viktória Hrunčáková, ktorá sa zaslúžila o dva body pre slovenskú zostavu. V singli i debli na dvorci strávila spolu viac ako štyri hodiny, vyše tri hodiny musela vo svojej dvojhre absolvovať jednotka Rebecca Šramková.

„Čakala som, že to takto môže dopadnúť. Pre nás je vždy ťažšie hrať proti rebríčkovo horšie postaveným hráčkam. Na konci záverečnej štvorhry to už bolo náročné, som veľmi unavená. Bol to mimoriadne dlhý zápas, ale aspoň sme si s Terkou po pár mesiacoch opäť spolu zahrali,“ povedala Hrunčáková po štvorhre, ktorá sa skončila až krátko pred polnocou. S Terezou Mihalíkovou v nej zdolali Lauru Brunkelovú a Emiliu Francatiovú až po trojsetovom boji. Výkon súperiek ocenila aj Mihalíková: VIDEO: Šramková po zápase so Svendsenovou

„Nemajú síce vysoký rebríček, ale hrali veľmi dobre. Kvalitne servovali, nerobili veľa nevynútených chýb a tak sme si museli všetko uhrať. Takýto zápas nás určite dobre pripravil na nedeľu, Američanky však hrajú aj tak úplne iný štýl, viac volejový. My sme na seba vytvorili trošku tlak, veľmi sme to chceli ukončiť v dvoch setoch a až príliš sme prežívali nevyužité šance. Tréner nás potom upokojil a v treťom sete to už išlo.“

Nerodilo sa to ľahko Kapitán slovenského tímu priznal, že úloha jasného favorita družstvu príliš nesedela. „V takej situácii sa nám hrá veľmi ťažko. Dánky naopak nemali čo stratiť a hrali úplne uvoľnene. Preto sa v prvom rade teším z toho, že sme vyhrali. Nerodilo sa to vôbec ľahko, hoci sme očakávali, že zápasy nemusia byť jednoznačné a že sa to môže lámať na pár loptičkách,“ povedal Matej Lipták.

Ľutoval, že v úvode svojho singla Šramková nevyťažila z nervozity súperky a neukončila set skôr. Hoci viedla 5:1, získala ho až v tajbrejku a druhý potom prehrala zo stavu 4:1. Odpor súperky zlomila až v rozhodujúcom dejstve. „Nedohrala prvý set tak rýchlo, ako sme chceli. Ak by sa jej to podarilo, možno by sa Dánka nenaštartovala k takému výkonu. Potom ukázala naozaj vysoký level tenisu a Rebecca musela na konci druhého setu bojovať aj sama so sebou. Mala tam aj nejaké zdravotné problémy, ale som rád, že sa z toho dostala a v treťom už ukázala, že je lepšou hráčkou. So skúsenosťami to dohrala.“

Rebríčky nehrajú žiadnu rolu Podobný príbeh videl šéf slovenskej lavičky aj v prvej dvojhre, v ktorej Hrunčáková síce potrebovala na víťazstvo iba dva sety, no hotovo mohlo byť podľa neho už skôr: „Pri Viki sa to opakuje a je to vždy o tom, aby som do nej dostal väčšiu odvahu a väčšiu agresivitu na returnoch, čo sa mi tentoraz až tak nedarilo. Mohlo to byť podľa mňa oveľa ľahšie, ak by bola pri returne odvážnejšia. Na servise však nemala takmer žiadne problémy. Bolo to v podstate o jednom brejku, ale Dánka podala skvelý výkon a Viki si to musela vybojovať. V plnej sile sme tak mohli vidieť, že rebríčky tu nehrajú žiadnu rolu a tímové súťaže sú úplne niečo iné ako turnaje.“