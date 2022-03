Nadal mal vo finále problémy s dýchaním. Akoby som mal v sebe klinec, tvrdí

INDIAN WELLS. Španielsky tenista Rafael Nadal odštartoval rok 2022 víťaznou šnúrou 20:0, no vo finále turnaja ATP v Indian Wells sa už u neho začali objavovať známky vyčerpania a zdravotná indispozícia.

Nadal začal mať problémy už v semifinále s krajanom Carlosom Alcarazom a v zápase s Fritzom sa nechal dvakrát ošetrovať.

"Priznám sa, mám bolesti. Zle sa mi dýcha. Neviem ešte, čo to je, no keď dýcham, akoby som mal v sebe klinec. Veľmi ma to obmedzuje," prezradil 35-ročný Španiel, cituje ho agentúra AFP.