Nadalovi tenis vôbec nechýba. Ukončil som kariéru s pokojom v duši, vyhlásil

Tridsaťosemročný Španiel, ktorý počas úspešnej kariéry získal 22 singlových grandslamových titulov vrátane štrnástich na parížskom Roland Garros, to vyhlásil v Madride počas vyhlasovania ocenení Laureus World Sport Awards.

Bola to moja vášeň, a tak to bolo celý môj život. Lenže keď si uvedomíte, že fyzicky už nemôžete... snažíte sa tú kapitolu uzavrieť. A ja som ju uzavrel," doplnil.

Skončil som šťastný a keby som mohol, pokračoval by som, pretože som miloval to, čo som robil.

"Neskončil som preto, že by som bol unavený z tenisu alebo bojoval proti nemu, vôbec nie.

Nadala počas hráčskej kariéry sužovali mnohé zranenia najmä v súvislosti s kolenami, odchodu do športového dôchodku však statočne odolával.

"Odkladal som svoje konečné rozhodnutie, pretože som potreboval čas, aby som si bol istý, že je to správne.

Bolo by ťažké sedieť na pohovke a premýšľať, či by som mal pokračovať v snahe hrať.

Keď som videl, že moje telo sa nezotaví na úroveň, ktorú potrebujem na to, aby som si to na kurte užíval, rozhodol som sa prestať. Preto mi to nechýba,' dodal Nadal.

"Skončil som s pokojom v duši, že som zo seba vydal všetko a moje telo už nemohlo dať viac," uzavrel niekdajší antukový kráľ.