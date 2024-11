Kráľ antuky skončil. Chcem, aby si ma pamätali ako chlapca, ktorý šiel za svojimi snami, vravel Nadal

BRATISLAVA. Mal to byť súboj o postup do semifinále Davisovho pohára, no celý tenisový svet to vnímal ako rozlúčku legendy. Sám Rafael Nadal sa snažil upriamiť pozornosť na športový rozmer a súboj o postup, no uniknúť emócií, že je to lúčenie, nedokázal ani on. Už pri nástupe španielskych tenistov pred stretnutím proti Holandsku mal slzy v očiach. S kariérou sa Rafael Nadal rozlúčil prehrou s Boticom van de Zandschulpom. V zápase ukázal záblesky starého Nadala, ktorý vybojoval veľké triumfy. Po víťazných výmenách napínal bicepsy a kričal: „Vamos.“

Dostal som sa tam, kam som nechcel, vraví Z vášne a nasadenia nič nestratil, za mladším súperom však zaostával. Po jeho prehre stále bola šanca na postup. Carlos Alcaraz ešte vyrovnal na 1:1, no vo štvorhre Španieli prehrali a do semifinále nepostúpili. Kariéru tak ukončil najlepší antukový tenista histórie a druhý najlepší v počte grandslamových titulov. Bolo to emotívne lúčenie. Slzy, potlesk aj výkriky. Jedenásť tisíc ľudí v hľadisku dlho skandovalo jeho meno: „Ra-fa, Ra-fa, Ra-fa."

„Dosiahol som tituly a víťazstvá. To fanúšikovia vedia, no oveľa radšej by som bol, aby si ma pamätali ako dobrého človeka z dedinky na Mallorke. Aby si ma pamätali ako chlapca, ktorý nasledoval svoje sny a tvrdo na sebe pracoval, aby sa dostal až sem. Dosiahol som viac, ako som si dokázal predstaviť,“ vravel 38-ročný tenista.

„Dostal som sa do bodu, do ktorého sa nechcete dostať. Nie som unavený z hrania tenisu, ale moje telo mi povedalo, že už nechce hrať a ja to musím akceptovať. Som však človek, ktorý verí v kontinuitu. Verím, že si treba udržať ľudí, ktorých máte radi a zlepšujú vám život. Dôležitým odkazom je, že všetci ľudia, ktorých som počas týchto dvadsiatich rokov stretol, majú na mňa dobrú spomienku,“ hovoril počas ceremoniálu po ukončení kariéry.

K sebe bol kritický K svojmu výkonu v zápase bol kritický. Priznal, že mu chýba viac zápasov a jeho telo nereaguje automaticky, ako kedysi. „Nedokázal som reagovať dostatočne rýchlo na to, aby som mal zápas pod kontrolou. Ak by som bol kapitánom, v ďalšom súboji by som urobil zmenu,“ reagoval.

Už po svojom vystúpení priznal, že to bol jeho posledný zápas a aj v prípade postupu, by už v ďalších zápasoch nehral. Nik neovplyvnil tenis po roku 2000 tak ako Nadal. Priniesol vyššie fyzické nároky a hru na antuke posunul na novú úroveň. Na tomto povrchu bol nezdolateľný.

Pred areálom Roland Garros mu postavili sochu. Odhalili ju v roku 2021. O rok neskôr na hlavnom kurte získal posledný grandslamový titul. Na French Open triumfoval 14-krát a jeho bilancii sa zrejme nik nedokáže ani len priblížiť. Vyhral 112 zápasov a prehral iba štyri. Vybojoval 92 titulov ATP, dva razy získal olympijské zlato, päťkrát triumfoval v Davis Cupe a 209 týždňov bol svetovou jednotkou. V tenise zanechal výraznú stopu. Fanúšikov si však získal nasadením, vášňou a bojovnosťou. Na kurte vždy prejavoval emócie a povzbudzoval sa. Známe je jeho vyhlásenie: "Každú loptičku som hral s tým, akoby na nej závisel môj život."

Tohto sa hesla sa držal a dokázal si fanúšikov prikloniť na svoju stranu. Naopak ani raz za celú kariéru nerozbil raketu. Viedol ho k tomu odmalička tréner strýko Tony. „Ak by som to urobil, znamenalo by to, že som stratil kontrolu nad svojimi emóciámi," vravel Nadal v roku 2020. Djokovič: Musíte ho obdivovať Zranenia poznačili celú Nadalovu kariéru, no najviac posledné dve sezóny, kedy odohral oveľa menej zápasov. Už v tomto roku sa stále viac hovorilo o tom, že zrejme s tenisom skončí. „Bude mi chýbať súťaženie, fanúšikovia a atmosféra veľkých zápasov. Vtedy je tam adrenalín a cítite ho pred zápasom, počas neho aj po jeho skončení. Zrejme budem mať v živote veci, ktoré ma urobia šťastnejším, ale pocit adrenalínu mimo športu len ťažko zažijete,“ dodal Nadal. V tenise sa s odchodom Nadala končí jedno obdobie. Po Rogerovi Federerovi a Andym Murraym končí tretí hráč veľkej štvorky. Aktívne hrá už len Novak Djokovič, ktorý sa ešte pokúsi pridať do svojej veľkej zbierky ďalšie tituly.