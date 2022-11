Nezabudol som hrať tenis, vraví Nadal. Zažíva jeden z najhorších Turnajov majstrov

Na prestížnom koncoročnom podujatí v Turíne stratil po dvoch prehrách šancu na prienik do semifinále a nepridá v tejto sezóne do zbierky poslednú veľkú trofej, ktorá mu ešte chýba.

"Vzhľadom na všetky okolnosti, ktoré ma sprevádzali uplynulých šesť mesiacov, už aj účasť na tomto turnaji je úspech. To však neznamená, že z výsledkov nie som smutný. Akceptujem však, že od zajtra sa pre mňa začína sezóna 2023.

Nadala ešte čaká súboj s Casperom Ruudom. V ňom už fakticky o nič nepôjde, čo sa týka postupu. Ruud je už istým postupujúcim a keďže zdolal Fritza aj Augera Aliassimeho, pravdepodobne skupinu vyhrá bez ohľadu na zápas s Nadalom.

Stále je však v hre 200 bodov do rebríčka ATP, ktoré pripadnú víťazovi stretnutia. Od výsledku sa tiež odvíja finančná odmena.

Nadal môže zažiť jeden z najhorších Turnajov majstrov v kariére. Ak by napokon z podujatia odchádzal s troma prehrami, zopakoval by rok 2009. Vtedy v základnej skupine nevyhral ani set. To sa mu zatiaľ nepodarilo ani na tohtoročnej edícii.