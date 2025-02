Záhada v Mexiku. Na turnaji končia najväčší favoriti, hovorí sa o otrave jedlom

Ruud mal nastúpiť proti domácemu Rodrigovi Pachecovi Mendezovi, ktorý tak postúpil do štvrťfinále bez boja, rovnako ako Paulov súper a krajan Marcos Giron.

Hneď po prehre opustil kurt, nasadol do auta a nezúčastnil sa ani na pozápasovej tlačovej konferencii. Shelton prehral s Belgičanom Davidom Goffinom takisto v dvoch setoch 6:7 (3), 3:6.

"Dúfal som, že prekonám žalúdočné problémy, ktoré sa vyskytli včera. Robil som všetko, čo sa dalo, snažil som sa až do posledného momentu, aby som mohol hrať. Nešlo to. Verím, že o pár dní sa vrátim silnejší a o rok sa znova predstavím v Mexiku," napísal na Instagrame vlaňajší zdolaný finalista Ruud.

"Snažil som sa kontrolovať moju časť kurtu," povedal Tien, ktorému patrí vo svetovom rebríčku 86. miesto.

"Iste, vedel som, že to bude náročný zápas. Koncentroval som sa len to, čo dokážem kontrolovať, zachoval som si chladnú hlavu a to ma udržalo v pavúku," citoval oficiálny web ATP Tour amerického tínedžera, ktorý narazí vo štvrťfinále na Čecha Tomáša Macháča.