Šokujúci krok ruskej tenistky. Sestra podporovateľky Vojny na Ukrajine mení občianstvo

Ruská tenistka Polina Kudermetovová, narodená v Moskve, bude na medzinárodných súťažiach štartovať pod vlajkou Uzbekistanu.
Vyplýva to z aktualizovaného profilu športovkyne na oficiálnej stránke Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF).
V kolónke občianstvo má 22-ročná tenistka na portáli ITF už uvedenú vlajku Uzbekistanu. Aktuálne jej patrí 104. miesto v rebríčku Ženskej tenisovej asociácie (WTA).
Najlepším umiestnením Kudermetovovej v kariére je 54. priečka svetového rebríčka, ktorú dosiahla v apríli 2025. Na konte zatiaľ nemá žiadny titul z turnajov pod hlavičkou WTA.
Jej staršia sestra Veronika Kudermetovová naďalej reprezentuje Rusko a v rovnakom rebríčku jej patrí 30. miesto.
Veronika Kudermetovová bola dlhé mesiace po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu predmetom skôr netenisových správ.
Hoci na turnajoch nemohla nastupovať s ruskou vlajkou, kompenzovala si to oblečením, čo poburovalo nielen jej ukrajinské súperky, ale aj mnohých organizátorov podujatí.
V sezóne 2023 prežívala na kurtoch najlepšie obdobie, avšak ako jediná tenistka v súťažiach WTA sa počas zápasov objavovala s logom spoločnosti Tatneft z Tatárska, ktorý sa nachádza medzi Moskvou a pohorím Ural.
Jedná sa o ruský petrochemický gigant, ktorý na jednej strane dlhodobo podporoval túto športovkyňu, zároveň však naňho platili sankcie zo strany orgánov EÚ.
Kudermetovová nielenže tento fakt ignorovala, ale Taneftu i prezidentovi Tatárska Rustamovi Minnichanovovi otvorene ďakovala za ich podporu pri dosahovaní výsledkov, ktoré ju jedného času dostali aj do svetovej desiatky.
„Z rôznych zdrojov viem, že má asi najviac protiukrajinský postoj zo všetkých ľudí v ženskom tenise,“ povedal v minulosti pre sport.pl Diego Barbiani z talianskeho portálu oktennis.it.
Podobné slová o 27-ročnej rodáčke z Kazane vyriekol aj Nikita Vlasov, tréner Ukrajinky Lesie Curenkovej.
„Prestali sme čakať na niečo pozitívne, pravdepodobne takmer okamžite, už v apríli. Trénerka ruskej tenistky Veroniky Kudermetovovej v rozhovoroch s inými trénermi z rôznych krajín otvorene vyhlásila, že Putin je pekný a celá Európa by si mala kľaknúť,“ hovorí Vlasov.
Veľa ľudí v tenisovej komunite vnímalo Kudermetovovej outfit za provokáciu, keďže spoluprácu so sponzormi z Ruska medzitým ukončili aj ďalší, omnoho slávnejší, ruskí tenisti – Daniil Medvedev a Andrej Rubľov.