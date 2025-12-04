Ďalšia Ruska mení občianstvo. Krajinu považuje za neuveriteľne pohostinnú

Ruská tenistka Anastasia Potapovová bude odteraz reprezentovať Rakúsko. Dvadsaťštyriročná hráčka oznámila na Instagrame, že uspela so žiadosťou o udelenie občianstva.
V súčasnosti patrí Potapovovej vo svetovom rebríčku 51. miesto a okamžite sa stala rakúskou jednotkou. Z tejto pozície zosadila Juliu Grabherovú, ktorá je na 94. priečke.
Potapovová bola najvyššie predvlani na 21. mieste. Na okruhu WTA má rodáčka zo Saratova doteraz na konte tri turnajové tituly, tento rok ovládla februárové podujatie v Kluži.
V Rakúsku sa jej v roku 2023 podarilo vyhrať turnaj v Linci.
„Rakúsko je krajina, ktorú milujem, ktorá je neuveriteľne pohostinná a kde sa momentálne cítim doma.
Mám rada Viedeň a teším sa, až si tam nájdem svoj druhý domov,“ napísala Potapovová. „Predstavuje pre nás športový prínos a tešíme sa na jej príspevok k rozvoju nášho tímu,“ uviedol rakúsky zväz.