Pohánková na triumf z dvojhry nenadviazala, so svojou partnerkou vypadla už v prvom kole

NEW YORK. Slovenská tenistka Mia Pohánková nepostúpila do 2. kola juniorskej štvorhry na grandslamovom turnaji US Open.

S Brazílčankou Oliviou Carneirovou prehrali v úvodnom kole s najvyššie nasadeným belgicko-bulharským párom Jeline Vandrommeová, Iva Ivanovová 3:6, 5:7.