ONLINE: Mia Pohánková - Lea Boškovičová dnes, Pohár Billie Jean Kingovej 2026 LIVE

Mia Pohánková a Lea Boškovičová dnes hrajú prvú dvojhru stretnutia Slovensko - Chorvátsko z prvého stretnutia skupiny A euro-africkej zóny Pohára Billie Jean Kingovej 2026.
ONLINE PRENOS: Mia Pohánková - Lea Boškovičová (tenis, Pohár Billie Jean Kingovej, dvojhra, štvrtok, výsledok, NAŽIVO)
Billie Jean King Cup 2026
09.04.2026 o 15:10
1. kolo
Pohánková
1:0
(7:6, 2:1)
Prebiehajúci
Boškovićová
15-15
Prichádza stav po pätnásť.
15-0
Bod pre slovenskú reprezentantku.
2:1
Boškovićová zvládla gem a znižuje na 1:2.
30-40
Napokon je z toho gembol pre Boškovićovú.
30-30
Pohánková sa postarala o víťazný ritern, stav po tridsať a dôležitá výmena pred nami.
15-30
Ďalší bod si pripisuje na svoje konto chorvátka tenistka.
15-15
Boškovićová vyrovnáva na stav po pätnásť, keď využila prechod na sieť.
15-0
Ďalší zisk bodu pre slovenskú tenistku.
2:0
Pohánková potvrdzuje brejk a vedie 2:0, keď dokázala v závere gemu zaútočiť, zatiaľ čo jej súperka stratila rovnováhu.
40-30
Pohánková však robí dvojchybu.
40-15
Slovenka to zahrala šikovne, keď poslala loptičku do protipohybu súperky. Sú tu dva gemboly.
30-15
Ďalší zisk bodu si pripisuje slovenská reprezentantka.
15-15
Hneď na to ale Pohánková odpovedá víťazným úderom.
0-15
Bod pre Boškovićovú.
1:0
Pohánková už druhý brejkbol využíva a vedie 1:0. Podávať pôjde na jeho potvrdenie.
40-30
Prvý brejkbol zo strany Boškovićovej odvrátený.
40-15
Hneď na úvod sú tu dva brejkboly pre slovenskú tenistku!
30-15
Boškovićová si pripisuje bod, keď sa súperka musela len brániť.
30-0
Hneď na to prichádza víťazný úder po pravej strane, ďalší bod pre mladú Slovenku.
15-0
Pohánková začína úspešne podanie svojej súperky.
7:6
Pohánková využíva druhý setbol a prvá sada sa končí v jej prospech!
7-6
Druhý setbol Pohánkovej je na svete!
6-6
Loptička ale končí za zadnou čiarou, setbol nevyužitý.
6-5
Nepresnosť zo strany Chorvátky znamená setbol slovenskej reprezentantky!
5-5
Pohánková si prišla po víťazný úder a berie si aj ďalšie svoje stratené podanie, čím vyrovnáva v skrátenej hre na 5:5!
4-5
Víťazný bekhend do ľavej časti znamená ďalší bod pre Slovenku.
3-5
Pohánková zareagovala na skrátenú hru a pripisuje bod po následnej nepresnosti súperky.
2-5
Bod pre Boškovićovú.
2-4
Vynikajúce! Pohánková berie zisk bodu a zároveň aj prvé podanie súperke.
1-4
Tak to je škoda. Prichádza k ďalšej strate podanie u slovenskej hráčky.
1-3
Boduje už aj slovenská reprezentantka.
0-3
Strata podania u Chorvátky neprichádza, drží si tak naďalej minibrejk.
0-2
Boškovićová si pripisuje zisk bodu.
0-1
Pohánková nezačíná skrátenú hru najlepšie, stráca totiž podanie.
0:0
Stretnutie sa práve začalo.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:00.